"Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio": la cantante Shakira non le manda certo a dire all'ex marito Piqué, reo di averla tradita con la giovane Clara Chia Marti.

Le strofe di Music Session 53 – questo il nome del brano realizzato con Bizzarrap – esprimono tutto il rancore e la forza di una moglie tradita che volta pagina. E hanno guadagnato una inimmaginata popolarità: è la prima volta che un brano latino ottiene 50 milioni di visualizzazioni su YouTube in 24 ore.

Quando il dolore diventa musica

Sono parole al veleno quelle che Shakira riserva all'ex marito e alla sua nuova fiamma 22enne.

Lei, una "lupa" che non sta con i "tipi come lui", ulula a squarciagola e a ritmo di musica tutto il dolore e il rancore che rimangono dopo una vita matrimoniale condivisa.

A lui augura, seppure risulti difficile credere nelle sue buone intenzioni, di essere felice con la sua "presunta sostituta". Che – lascia evincere dalle parole del brano – non si avvicina nemmeno alla sua altezza morale e intelletuale. Clara viene paragonata a una Twingo, a un Rolex, a qualcosa di poco valore; è una che allena i muscoli ma non il cervello. Un concetto rafforzato ulteriormente dall'affermazione della cantante sudamericana di essere "troppo grande" per un uomo così piccolo da tradire la moglie: "Infatti adesso stai con una come te" afferma cantando e ballando, rincarando la dose.

Un modo forse estremo ma sicuramente originale e a tratti ironico per ricominciare e gettare una pietra sul dolore di un matrimonio finito.

Clara risponde con una Instagram story ma poi cancella tutto

Come era facile immaginare, gli utenti dei social si sono scatenati immediatamente dopo la pubblicazione del brano e hanno espresso la loro vicinanza a Shakira.

Per il momento non sono pervenute dichiarazioni – ufficiali e non – da parte di Piqué, mentre la sua nuova e giovane fiamma ha provato, velatamente, a dire la sua con una storia su Instagram. Niente parole o canzoni a tono, solo l'emoji di uno sbadiglio. Un po' come a dirsi annoiata da tutto questo chiacchiericcio mediatico ma poi, per qualche motivo, ha scelto di rifiondare nel silenzio: che sia per aspettare che passi la tempesta o per rispondere resta un'incognita che, probabilmente, sarà svelata nei prossimi giorni.

Una canzone per dimenticare l'ex

Anche se la canzone di Shakira ha battuto ogni record, non è la prima volta che una cantante dedica un brano al proprio ex. Lo ha fatto, per esempio, Ariana Grande dopo la rottura con Pete Davidson, così come Selena Gomez quando ha rotto con Justin Bieber, che ha menzionato più volte nell'album Rare.

Anche artisti uomini hanno scritto e cantato di tradimenti e storie finite: tra loro Ed Sheeran, Justin Timberlake, G-Eazy e The Weekend.