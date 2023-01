Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 20:00 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera bavarese creata da Bea Schmit raccontano che Ariane inizierà a ricevere chiamate e messaggi minatori facendo preoccupare non poco Robert, il quale noterà la compagna a pezzi. Il giovane Saalfeld, quindi, insisterà con la partner per mettere al corrente dell'accaduto la polizia ma, ovviamente, Kalenberg lo dissuaderà, nel frattempo quest'ultima inizierà a sospettare che dietro alle vessazioni subite ci sia lo zampino di Erik.

La dark lady, infine, deciderà di affrontare l'ex fidanzato per vederci più chiaro ma finirà per tradirsi, così Vogt maturerà la certezza che Ariane ha ucciso Karl.

Ariane ha ucciso l'ex marito Karl

La diabolica Ariane Kalenberg è soprannominata la dark lady a Tempesta d'amore non a caso, in quanto la donna si è macchiata di svariati crimini nel corso della soap opera bavarese. Tra le molteplici malefatte di Ariane, però, spicca sicuramente quella attuata ai danni dell'ex marito Karl, drogato e fatto affogare nel lago di Bichlheim.

La prematura dipartita dell'uomo non suscitò grandi sospetti, in quanto Kalenberg fu abbastanza attenta a coprire le proprie tracce. Attenzione che, però, aveva risentito di una falla non indifferente.

Ariane, di fronte agli occhi dell'allora alleato Erik, simulò la voce del defunto Karl con una app e tale trucchetto fece drizzare le antenne del fratello di Florian, rassicurato successivamente dalla stessa dark lady con un mucchio di ulteriore scuse. E se Karl fosse ancora vivo?

Erik si renderà conto che Ariane ha ucciso Karl

Le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe rivelano che l'esistenza di Ariane sarà turbata da alcuni accadimenti legati alla morte di Karl.

Kalenberg riceverà molte chiamate e messaggi dai toni minatori sentendosi bersagliata da qualcuno al quale non saprà dare un nome. Robert, di conseguenza, non potrà non accorgersi che la fidanzata sarà a pezzi e spingerà la stessa per denunciare la vicenda alla polizia, ma la dark lady ovviamente dissuaderà il giovane albergatore dal credere che recarsi dalle Forze dell'Ordine sia una buona idea.

Ariane inizierà a sospettare che dietro la gran mole di vessazioni ricevute ci sia lo zampino di Erik quindi, volendo far terminare tale terrorismo psicologico nei suoi riguardi, deciderà di avere un confronto con l'ex complice.

I sospetti di Kalenberg verso Vogt nasceranno nel momento in cui la donna penserà di aver potuto spifferare involontariamente qualcosa mentre parlava nel sonno quando stavano assieme.

Durante il faccia a faccia, infine, la dark lady finirà per tradirsi ed Erik si renderà conto che la stessa è l'artefice dell'uccisione di Karl.