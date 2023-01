Carolina Russi Marconi è una delle migliori amiche di Edoardo Donnamaria. Ospite a Casa Pipol, la ragazza ha commentato la conoscenza nata al Grande Fratello Vip 7 tra il suo amico e Antonella Fiordelisi. A detta della ragazza, la influencer salerninata starebbe vivendo il tutto con meno leggerezza rispetto al giovane volto di Forum. Per Carolina, i "Donnalisi" (nome utilizzato dai fan di Edoardo e Antonella) saranno protagonisti di numerosi tira e molla fino alla fine del programma.

Il commento di Carolina

Cosa pensa la migliore amica di Donnamaria di Edoardo e Antonella Fiordelisi?

A Casa Chi, Carolina Russi Marconi ha riferito che non credeva che la 24enne fosse il tipo di donna di Edoardo: dal punto di vista estetico ritiene che Antonella sia una bellissima ragazza, ma caratterialmente avrebbe molti limiti. A tal proposito la ragazza ha affermato sui Donnalisi: "Lui ha una leggerezza, lei è più pesante". La migliore amica di Donnamaria era convinta che lui avesse intraprendere una conoscenza nella casa di Cinecittà con una ragazza molto più semplice. Tuttavia, Carolina vuole solamente che Edoardo sia felice: "Adesso no, non lo vedo così felice". La diretta interessata crede che Edoardo e Antonella continueranno il tira e molla fino alla fine del Grande Fratello Vip 7.

Secondo la giovane in un contesto come quello che si crea all'interno del programma è normale discutere e fare pace con una carezza. Inoltre ha precisato che Edoardo non è mai stato un "cane" durante una sua frequentazione.

Alla domanda della giornalista se Carolina voglia conoscere o meno Antonella Fiordelisi, lei ha risposto così: "La fidanzata dell'amico va conosciuta".

Dunque, l'amica di Donnamaria si è detta pronta ad incontrare la influencer salernitana lontano dai rfilettori per dare un giudizio visto che ha avuto modo di conoscere solamente la influencer davanti alle telecamere.

Edoardo e Alberto: l'amica di Donnamaria smentisce che possa esserci del tenero

Poco dopo essere entrato al Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria parlando con Alberto De Pisis aveva confidato di essere fluido a differenza dei suoi fratelli.

A Casa Pipol, Carolina ha spiegato cosa volesse intendere il suo amico: "Parlare di fluidità secondo me è inappropriato". La giovane sostiene che tra Edoardo e Alberto non accadrà mai nulla. Edoardo si comporta in modo affettuoso con tutti i suoi amici anche lontano dalle telecamere: "Penso l'abbia detto per rispetto che nutre verso tutti gli orientamenti".

Infine Carolina ha ribadito di non avere mai visto atteggiamenti da parte di Edoardo Donnamaria che potessero farle pensare che fosse un ragazzo fluido.