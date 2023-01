Nelle prossime puntate di Terra Amara, Fikret continuerà a mettere in atto la sua vendetta contro Demir Yaman e lo farà anche con l'aiuto di Ümit, chiedendole di provare a conquistarlo con l'inganno. La ragazza non si tirerà indietro e inizierà a ronzare intorno a Demir, arrivando addirittura a telefonarlo in ufficio. In questo modo non farà altro che destare qualche dubbio in Züleyha, visto che Ümit sarà sempre più presente nella vita di Demir.

Züleyha fa una scoperta su Demir

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha scoprirà con una lettera che Demir ha un fratello.

Questa lettera, molto probabilmente, è stata scritta da Adnan Yaman a una donna misteriosa, che diceva che l'uomo fosse il padre di un altro bambino.

Züleyha rimarrà scioccata da tale notizia e non saprà se dirla a Demir. La lettera la troverà sopra la scrivania del marito, ma nonostante sia stata lasciata in azienda, nessuno saprà dire chi in realtà l'abbia portata.

Ümit inizia a diventare un problema

Oltre tutti questi problemi, il rapporto tra Demir e Züleyha migliorerà giorno dopo giorno, forse non sono mai stati così in sintonia. A ogni modo la tranquillità durerà per poco, perché tra loro sorgerà un problema che porta il nome di Ümit.

Ebbene sì, la donna si mostrerà molto interessata a Demir e lo chiamerà persino in ufficio.

Quando Züleyha sentirà la telefonata, gli farà qualche domanda in merito, ma lui minimizzerà tutto. Probabilmente anche Demir incomincerà a contraccambiare questo interesse.

Fikret vuole distruggere Demir

Le intenzioni di Ümit, però, non saranno benevoli. Nelle prossime puntate si scoprirà che la donna sta cercando di conquistare Demir solo perché glielo chiederà Fikret.

Probabilmente il tutto farà parte del suo piano di vendetta contro la famiglia Yaman, ma che cosa avrà in mente Fikret?

Un giorno vedrà Züleyha e Demir mentre mangeranno insieme. Saranno molto affettuosi e divertiti dalla situazione, e ovviamente questa felicità non rientrerà nei piani di Fikret. Per questo motivo vorrà che Ümit interferisca nel loro matrimonio e che conquisti Demir con l'inganno.

In questo modo potrà portare a termine la sua missione: distruggere Demir Yaman.

Fadik distrutta dopo essere stata abbandonata all'altare

A Villa Yaman si vivrà anche un periodo di tristezza, dopo che Fadik verrà abbandonata all'altare da Rashid. Sevda proverà ad aiutare la ragazza, farà tutto il possibile, ma purtroppo nulla potrà risollevarle il morale.

Rashid, intanto, è fuggito via il giorno del matrimonio e nessuno avrà la più pallida idea di dove si sia cacciato. Sia Sevda che Fadik si prodigheranno per cercarlo, ma la ragazza crederà che il suo promesso sposo l'abbia abbandonata per sempre.