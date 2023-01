I fiori d'arancio arriveranno a Villa Yaman nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale, ma le vicende amorose di Çukurova, come "da tradizione", non saranno sempre rose e fiori. Se da una parte Gülten riuscirà finalmente a convolare a nozze con Çetin, dall'altra Fadik dovrà affrontare la codardia di Rashid. Tutto questo perché l'uomo l'abbandonerà all'altare, senza darle la benché minima spiegazione.

Il piano diabolico di Fikret e Ümit

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Fikret metterà su un piano che avrà un unico obiettivo: porre fine alla vita di Demir.

Per raggiungere il suo scopo chiederà aiuto a Ümit, la quale avrà il compito di separare definitivamente Demir dalla moglie Züleyha.

Ümit inizierà a corteggiarlo e Demir, affascinato dalla donna, abbasserà notevolmente le difese, anche perché sa che il matrimonio con Züleyha si è ridotto a un rapporto cordiale per crescere i figli insieme. Fikret e Ümit riusciranno nel loro intento?

Fekeli scopre che Fikret ha distrutto la tomba di Adnan

Fekeli scoprirà che Fikret ha distrutto la tomba di Adnan Yaman e non capirà il motivo per cui il nipote abbia compiuto quest'atto così vile. Ovviamente non sarà al corrente del fatto che Fikret sia il figlio di Adnan e che sia arrivato in città solo per vendicarsi della famiglia Yaman.

A ogni modo Fekeli inizierà a diffidare dal nipote e dal suo atteggiamento, e proverà a scoprirà il motivo che l'ha condotto a compiere questo gesto.

Gülten e Çetin finalmente sposi

Nei prossimi episodi di Terra Amara si vivranno anche dei momenti romantici, infatti Gülten convolerà finalmente a nozze con Çetin. Dopo la celebrazione avranno modo di trascorrere la prima notte insieme da marito e moglie.

Se il cuore di Gülten sarà colmo di felicità, non si potrà dire la stessa cosa di quello di Fadik.

Anche lei, a breve, dovrebbe convolare a nozze con Rashid, ma il suo matrimonio si trasformerà in un vero incubo.

Rashid fugge via

Arriverà il giorno del matrimonio di Fadik, che avrà come location Villa Yaman. Mancherà veramente poco tempo alle nozze, ma di Rashid non ci sarà nessuna traccia.

Tutti lo cercheranno nella villa, ma niente. Non si riuscirà nemmeno a nascondere per troppo tempo la notizia e Fadik, purtroppo, renderà presto conto di essere stata abbandonata all'altare: Rashid fuggirà via e la ragazza avrà il cuore a pezzi.

Tutti proveranno a tirarle su il morale, a partire da Sevda, Züleyha e Saniye: ognuna di loro farà il proprio meglio per consolare la povera Fadik. Anche Gülten, fresca di matrimonio, starà accanto alla sua collega e amica. Tutti nella villa, però, si chiederanno che fine abbia fatto Rashid.