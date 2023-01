Durante la puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 6 gennaio su Rai 1, Vito tornerà a Milano e avrà modo di avere un confronto con Maria e fare pace. Intanto Alfredo crederà di essere sulla buona strada per conquistare una volta per tutte il cuore di Irene.

Ezio avrà un momento di sconforto sull'apertura della sua nuova attività, che potrebbe mettere nei guai la sua famiglia economicamente, ma Gemma e Veronica gli staranno accanto e si daranno da fare per collaborare alle spese necessarie.

Intanto Tancredi metterà alle strette sua zia Adelaide chiedendole di schierarsi tra lui e Matilde.

Infine, Umberto verrà a conoscenza che dietro la William ci sono Marcello e Adelaide e sarà pronto a vendicarsi, servendosi dell'aiuto di Ferdinando Torrebruna, che vuole fermare la scalata sociale del giovane Barbieri.

Vito torna dalla Sicilia e fa pace con Maria ne Il Paradiso

Vito tornerà nel capoluogo lombardo dopo aver trascorso le vacanze natalizie nella sua città originaria: Lamantia avrà quindi modo di confrontarsi con Maria su quanto successo prima della sua partenza.

Infatti, la ricamatrice del Paradiso aveva mentito al ragazzo per aiutare la sua amica Irene, uscendo a quattro con gli artisti arrivati al negozio: in seguito il giovane Lamantia ha scoperto le bugie della signorina Puglisi e ha pensato che lei non fosse davvero interessata al suo corteggiamento.

A questo punto Maria racconterà la verità al contabile e i due amanti faranno finalmente la pace.

Nel contempo Irene Cipriani perdonerà Clara per essere stata complice della strategia di Alfredo. Inoltre, lo stesso Perico penserà di essere sulla strada giusta per conquistare, una volta per tutte, la venere.

Tancredi chiede a sua zia di schierarsi con lui o con Matilde

Tancredi è tornato a Milano con le idee molto chiare: riconquistare sua moglie e riportarla a Torino. La situazione diventa complicata quando apprende che Matilde ha una tresca amorosa con il proprietario del Paradiso servendosi di un investigatore privato.

Successivamente, Tancredi metterà alle strette sua zia Adelaide chiedendole di scegliere se stare dalla sua parte oppure con Matilde.

Una decisione poco piacevole. Nel contempo, l'uomo sarà impegnato in un nuovo progetto che lo porterà a stare molto più spesso nel capoluogo lombardo.

Umberto e Ferdinando si alleano contro Marcello e Adelaide

Nella parte finale della puntata, Ezio sarà molto turbato per la situazione economica in casa e penserà che questa sua idea di mettersi in proprio metterà in difficoltà l'intera famiglia. Tuttavia, Gemma e Veronica si mostreranno comprensive e decideranno di sostenere l'uomo, contribuendo alle spese necessarie: anche la signora Zanatta cercherà un lavoro.

Infine, Umberto apprenderà che dietro la società di comodo che ha acquistato Palazzo Andreani ci sono proprio Adelaide e Marcello e quindi accetterà di allearsi con Ferdinando Torrebruna per rovinare i piani dei due avversari. Il commendatore Guarnieri sfoggerà quindi il proprio lato peggiore per boicottare l'investimento della sua ex compagna.