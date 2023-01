Diverse novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato rivelano che Yilmaz Akkaya sarà disposto a compiere una pazzia: avrà intenzione di bruciare viva Hunkar Yaman (Vahide Percin), quando la riterrà responsabile di aver impedito la sua fuga con Zuleyha Altun.

Terra amara, spoiler: Yilmaz e Zuleyha pronti alla fuga

Le anticipazioni di Terra amara, sulle puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che Yilmaz sarà disposto a uccidere Hunkar a causa di un presunto tradimento.

La storyline prenderà il via quando Zuleyha e Yilmaz decideranno di organizzare un piano di fuga in quanto decisi a rifarsi una vita lontano da Adana. La matriarca, a questo punto, darà l'impressione di voler aiutare la nuora a nascondersi con l'ex meccanico e il figlioletto. Per questo motivo la coppia organizzerà il piano nei minimi dettagli: Akkaya si congederà da Fekeli tra le lacrime, mentre Altun verrà aiutata da Gulten e Hunkar a uscire dalla fattoria. Zuleyha si metterà a bordo della sua autovettura insieme ad Adnan, ma durante il tragitto accadrà un imprevisto.

Akkaya rapisce Hunkar e vuole bruciarla viva

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, l'auto con bordo di Demir intercetterà quella della moglie.

Una volta fatta scendere, la incolperà per aver cercato di scappare, intanto Yilmaz l'attenderà invano. Crederà che l'amata non sia partita a causa del doppio gioco di Hunkar, così non esiterà a pianificare un'atroce vendetta nei suoi confronti. Rapirà la donna e la porterà in una casa abbandonata. Lei gli racconterà come sono andati realmente i fatti, ma non otterrà nessun risultato.

Il marito di Mujgan (Melike İpek Yalova) sarà intenzionato a dare fuoco alla capanna con all'interno la madre di Demir.

Sermin ha impedito la fuga dei due innamorati

Il piano di vendetta di Yilmaz (Uğur Güneş) non andrà in porto. Il giovane sarà vinto dai sensi di colpa, tanto da permettere ad Hunkar di far ritorno in fretta e furia alla tenuta.

Anche Fekeli arriverà sul posto.

Nel frattempo verrà a galla chi ha veramente impedito la fuga dei due innamorati. È stata Sermin (Sibel Taşçıoğlu), che aveva confidato a suo cugino dell'intenzione della moglie di fuggire con Yilmaz. Una confidenza che verrà ascoltata da Sevda, un nuovo personaggio di cui si sentirà parlare nel corso delle prossime puntate di Terra amara.