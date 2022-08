Le anticipazioni turche di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Yilmaz si ritroverà a perdere le staffe nei confronti di Hunkar, mamma di Demir.

Occhi puntati anche su Zuleyha che, dopo aver rischiato la vita per colpa della furia di Mujgan, deciderà di "graziare" la dottoressa, scagionandola dalle varie accuse che le verranno mosse in tribunale.

Zuleyha in pericolo per colpa di Mujgan: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà ad affrontare la furia di Mujgan, ormai diventata la moglie di Yilmaz, la quale colpirà la donna con un colpo di arma da fuoco.

Per fortuna, però, tale sparatoria non si rivelerà fatale per Zuleyha, la quale finirà in ospedale per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, ma fin dal primo momento sarà fuori pericolo.

Intanto, però, Demir vorrà vendicare sua moglie e per tale motivo si recherà a casa della dottoressa, accusandola di essere stata l'artefice dell'aggressione a Zuleyha.

Zuleyha progetta la fuga con Yilmaz: anticipazioni Terra Amara

La situazione diventerà particolarmente tesa nel momento in cui Mujgan verrà prelevata dalle forze dell'ordine per essere portata in carcere.

La dottoressa dovrà affrontare il processo, il quale si rivelerà pieno di colpi di scena. Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Zuleyha scagionerà Mujgan, confessando di essersi sparata da sola.

Yilmaz chiederà subito spiegazioni alla donna, chiedendole perché ha fatto questa scelta e Zuleyha gli confesserà che intende portare avanti il suo piano: scappare via con lui, insieme ai loro figli, e iniziare una nuova vita lontani da tutto e tutti.

Insomma i due progetteranno la loro fuga d'amore insieme, ma dovranno fare i conti con la spietatezza di Demir.

Yilmaz minaccia di uccidere Hunkar: anticipazioni Terra Amara puntate turche

L'uomo, infatti, scoprirà il piano di sua moglie e la metterà subito in guardia su quelle che potrebbero essere le amare conseguenze del suo gesto.

Tuttavia, nonostante le minacce di Demir, Zuleyha e Yilmaz andranno avanti per la loro strada e si daranno appuntamento per poter scappare via.

Le anticipazioni turche di Terra Amara, però, rivelano che il piano fallirà, dal momento che Zuleyha non arriverà mai all'appuntamento fissato con il suo amante.

Immediata la reazione di Yilmaz, il quale capirà che c'è qualcosa sotto e punterà il dito contro Hunkar. Senza troppi giri di parole, l'uomo si presenterà a casa della mamma di Demir e minaccerà di ucciderla.

Dopo aver preso la sua arma, arriverà nella villa di Hunkar e metterà in pericolo la vita della donna: porterà a termine la sua missione?