Interessanti novità accadranno nel corso dei nuovi episodi di Terra Amara, in programma dal 23 al 28 gennaio sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Ali Rahmet Fekeli verrà ricoverato in ospedale in seguito ad un malore. Mujgan Hekimoglu, invece, sarà particolarmente in ansia per Yilmaz Akkaya.

Terra amara, anticipazioni 23-28 gennaio: Fekeli portato in ospedale

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i nuovi episodi trasmessi da lunedì 23 a sabato 28 gennaio in prima visione tv rivelano che Ercument tornerà all'improvviso al ranch per fare una visita al cugino Demir.

Mujgan, invece, pretenderà di sapere se Zuleyha è ancora innamorata del suo promesso sposo. Altun, a questo punto, deciderà di mentire per paura di non rivedere più suo figlio Adnan.

Cengaver dimostrerà di essere amico di Yilmaz, tanto da chiedere perdono a Fekeli. Inoltre, il marito di Nihal gli svelerà che Demir aveva chiesto ad Huseyin di eliminare Ali dopo averlo spedito in galera dietro lauto compenso. Neanche a dirlo, l'ex meccanico andrà su tutte le furie, tanto da voler uccidere il suo nemico. Il suo padrino, invece, verrà portato in ospedale dove sarà raggiunto dal figlioccio e da Mujgan che cercheranno di convincerlo a riposare.

Yilmaz acquista le azioni di Cengaver

Nelle puntate 23-28 gennaio di Terra amara, Demir accompagnerà suo cugino a visionare un terreno dove ha intenzione di aprire una sua azienda.

Qui, il ricco imprenditore scoprirà una verità che non avrebbe mai sospettato. In pratica, il figlio di Hunkar apprenderà che Yilmaz ha acquistato le azioni di Cengaver dopo il sopralluogo al futuro caseificio. Una novità che lo farà così arrabbiare da chiedere una spiegazione al suo ex migliore amico. Ercument, invece, verrà riportato a casa da Yilmaz, che durante il tragitto gli farà vedere il suo grande cotonificio.

Mujgan in ansia per il promesso sposo

Nihal interromperà una violenta discussione tra suo marito e Demir. A tal proposito, la donna cercherà di riportare alla ragione il ricco imprenditore, raccontandogli come sono andati veramente i fatti su come si è diffusa la notizia del rapporto tra Yilmaz e Zuleyha. Una rivelazione che sconvolgerà Demir, il quale chiederà una spiegazione a Sabahattin.

Saniye apparirà sempre più gelosa di Gaffur. La ragazza, infatti, temerà che il marito abbia una tresca con la collega. Mujgan, invece, sarà in ansia e per questo chiederà aiuto a Fekeli per convincere il suo promesso sposo a deporre le armi con Demir. Ali, a questo punto, confiderà le sue paure ad Hunkar. Alla fine, l'anziano impresario incoraggerà l'amata a costringere suo figlio a firmare un armistizio con il rivale.