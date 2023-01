Diverse novità accadranno nel corso dei nuovi episodi di Terra Amara in programma a breve in televisione. Gli spoiler della soap opera rivelano che Cengaver Yaman andrà incontro a un infausto destino a causa della vendetta di Hatip Tellidere e Sermin Yaman.

Terra amara, anticipazioni: Sermin trova ospitalità da Hatip

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i prossimi episodi in onda nelle prossime settimane in televisione rivelano che Cukurova sarà sconvolta da una grave perdita.

Tutto inizierà quando Demir darà alle fiamme la casa di Sermin, rea di aver aiutato Zuleyha a cercare di abortire il bambino che aspettava da lui.

Ma la moglie di Sabahattin non si lascerà intimidire dalle minacce del cugino, tanto da trovare ospitalità alla tenuta di Hatip. Proprio quest'ultimo le consiglierà di denunciare Demir alle guardie civili per alcune pratiche illegali nei conti dell'azienda. Ed ecco, che Hatip inizierà a tendere la tela quando il ricco imprenditore verrà chiamato dalle autorità per chiarire la delicata faccenda. Tellidere, a questo punto, racconterà a Yaman che è stato Cengaver a porgere la denuncia nei suoi confronti visto che ormai è diventato un amico fedele di Yilmaz e Fekeli. Una dichiarazione che manderà su tutte le furie Yaman, il quale deciderà di affrontare il suo migliore amico con una pistola in pugno.

Tensione che verrà sciolta grazie all'arrivo di Gaffur, sebbene tante persone abbiano assistito al litigio tra i due.

Hatip spara un colpo d'arma da fuoco a Cengaver

Nei prossimi episodi di Terra amara, Demir tornerà alle sue faccende giornaliere mentre Cengaver organizzerà la festa di circoncisione del suo piccolo erede, a cui Yaman sarà chiamato in veste di padrino.

Ma proprio in quel giorno Cimen scoprirà che Hatip aveva messo in giro la voce sulle pratiche illegali dell'azienda del ricco imprenditore, dandogli tutta la colpa. Il marito di Nihal, a questo punto, giungerà furioso alla tenuta di Tellidere, dove lo minaccerà di fare il suo nome se non andrà a dire tutta la verità a Demir sulle bugie messe in giro sul suo conto.

Una discussione molto accesa che terminerà quando Hatip sparerà un colpo d'arma da fuoco al basso ventre a Cengaver davanti agli occhi sbigottiti di Sermin.

Cimen muore alla festa per la circoncisione del figlio

Sermin e Hatip, a questo punto, fuggiranno dal luogo del fatto, mentre il malcapitato riuscirà a mettersi al volante nonostante la ferita. Cimen, infatti, riuscirà a raggiungere la festa di circoncisione del figlio per regalargli la bici che gli aveva promesso. Ma una volta sul posto, l'uomo si accascerà al suolo, pronunciando parole d'amore nei riguardi di Nhal per poi esalare l'ultimo respiro davanti a tutti gli invitati. Purtroppo Cengaver non riuscirà a pronunciare il nome dell'assassino, tanto che Yilmaz crederà che sia stata una vendetta di Demir.