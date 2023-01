Durante l'edizione delle 13.30 del Tg1 di domenica 15 gennaio 2023, Amadeus ha annunciato i nomi delle ultime due co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston nel corso del prossimo Festival di Sanremo in programma su RaiUno dal 7 all'11 Febbraio 2023: si tratta della pallavolista Paola Egonu e dell'attrice e scrittrice Chiara Francini.

Festival di Sanremo, come sono divise le serate tra le co-conduttrici

Egonu (che co-condurrà la serata del giovedì) e Francini (attesa al Festival di Sanremo per la penultima serata di venerdì 10 Febbraio 2023) vanno così ad aggiungersi alle co-conduttrici già annunciate da Amadeus nelle scorse settimane: Francesca Fagnani (mercoledì) e Chiara Ferragni.

(martedì e sabato)

La prima, giornalista e compagna dell'anchorman di La7 Enrico Mentana, è volto in ascesa del servizio pubblico, forte del successo in second-screen del suo programma di graffianti interviste "Belve", che dopo il passaggio all'Ariston potrebbe essere promosso dalla seconda alla prima serata di Raidue.

Festival di Sanremo, Chiara Ferragni contro la violenza di genere

La seconda è l'influencer italiana più nota al mondo: pochi giorni fa, nel corso di una conferenza stampa tenuta presso Palazzo Parigi a Milano, Chiara Ferragni ha annunciato di aver già devoluto il suo compenso da co-conduttrice di Sanremo 2023 alla Rete Nazionale Antiviolenza D.I.r.e.

"Ho accettato di fare da co-conduttrice perchè voglio sensibilizzare il pubblico italiano su questi temi", ha spiegato Chiara Ferragni, "ci sono atteggiamenti che non si possono sopportare, situazioni dalle quali è difficile uscire se le normalizziamo.

La violenza fisica si vede, ma è importante parlare anche di violenza psicologica. Anche io ne sono stata vittima".

Scelta una co-conduttrice per sera, Amadeus troverà invece una spalla (anche musicale) per tutta la durata del Festival di Sanremo 2023 in Gianni Morandi: già protagonista dei promo della kermesse in onda in queste settimane, l'eterno ragazzo della musica italiana dovrebbe anche esibirsi (nel corso della seconda serata di mercoledì 8 febbraio) in un terzetto inedito con Albano e Massimo Ranieri.

Festival di Sanremo, i Black Eyed Peas ospiti della seconda serata

Sanremo 2023 segnerà il ritorno sul palco dell'Ariston anche dei grandi ospiti internazionali. Si parte mercoledì 8 febbraio con i Black Eyed Peas, collettivo r'nb-hip hop vincitore di sei Grammy Awards, campione di streams con le hit Don't you Worry e Simply The Best.

Ma le sorprese non sono finite: domattina Amadeus farà un altro grande annuncio su Sanremo 2023 all'interno del programma di Fiorello Viva Rai 2!, in onda dalle 7.15.