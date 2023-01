Sono sempre numerosi i colpi di scena nella serie televisiva turca Terra Amara, che continua a fare compagnia ai fan italiani. Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche mese, raccontano che la protagonista assoluta Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) diventerà la nuova padrona della villa Yaman a seguito del decesso della suocera Hunkar Yaman (Vahide Perçin).

La domestica Gulten Taşkın (Selin Genç) invece ritroverà la felicità al fianco di Cetin (Aras Şenol): i due coroneranno il loro sogno d’amore diventando marito e moglie.

Spoiler turchi, Terra amara: Hunkar muore per mano di Behice, Zuleyha nuova poprietaria della tenuta Yaman

Nelle future puntate della soap opera drammatica e sentimentale di successo, ci sarà una svolta positiva nella vita di Gulten dopo tante sofferenze per non essere stata ricambiata da Yilmaz (Uğur Güneş) e per una violenza subita. La domestica, che ha tentato addirittura il suicidio per non convolare a nozze con un uomo che non amava, intraprenderà una relazione sentimentale con Cetin, un lavoratore di Ali Rahmet Fekeli (Kadim Yaşar). Inizialmente però la sorella di Gaffur (Bülent Polat) sarà abbastanza traumatizzata: la ragazza era stata vittima degli abusi di Ercument Akman (Rüzgar Aksoy).

Il cugino di primo grado di Demir (Murat Ünalmış) morirà per mano di Akkaya, dopo essersi approfittato della povera inserviente.

Dopo la morte di Hunkar, a prendere la direzione della tenuta Yaman sarà Zuleyha: quest’ultima consentirà a Gulten di sposare Cetin.

Fadik abbandonata all'altare, Gulten e Cetin partono per la luna di miele

A questo punto Gulten pronuncerà finalmente il fatidico sì, dopo aver scelto il suo abito da sposa insieme alle sue damigelle. Al lieto evento Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur non nasconderanno la loro felicità lasciandosi andare alle lacrime.

Nel contempo, a trovarsi in una situazione non affatto piacevole, sarà Fadik (Polen Emre), che sarà desiderosa più che mai di costruirsi una famiglia dopo essersi innamorata di Rashid.

A sorpresa quest’ultimo metterà fine alla storia d’amore con la fanciulla facendola sprofondare nella disperazione totale. Fadik, dopo essere stata abbandonata all’altare prima della cerimonia nuziale, si sfogherà con Saniye che non perderà tempo per sostenerla. Per concludere Gulten e Cetin partiranno per la luna di miele, e Gaffur e la moglie si augureranno di diventare al più presto possibile zii.