Grandi novità e stravolgimenti nelle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3. Grazie a una foto postata da Valentina Pace sul suo profilo Instagram, sono venute alla luce interessanti anticipazioni. In primis, Roberto e Marina diventeranno marito e moglie, dopo anni di amore travagliato.

Inoltre, a Palazzo Palladini tornerà Silvana e sarà proprio lei ad accogliere i novelli sposi al rientro della cerimonia. Ci sia chiede che fine farà Lia, ora che è palese che sta mentendo e che i gioielli che tanto brama non appartengono a lei.

In tutta questa complicata faccenda c'entra anche Diego, innamorato perso della bella Longhi, che riceverà l'ennesima batosta.

Lia potrebbe essere incastrata nelle nuove puntate di Un posto al sole

Diego è innamoratissimo di Lia, che vede come un angelo dai modi gentili e perseguitata dal suo passato. Proprio per questo ha deciso di aiutarla a recuperare i gioielli che sta facendo passare per suoi. In realtà, ormai si sa benissimo che Lia è una bugiarda e che era solo la nipote della ricca signora passata poi a miglior vita.

Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole Lia sta per essere incastrata dopo in gesto eclatante che farà Alberto e che metterà in subbuglio l'intero Palazzo Palladini.

Sarà però proprio grazie a questo gesto che Diego aprirà finalmente gli occhi, capendo che Lia lo ha usato per arrivare ai gioielli e che gli ha mentito sulla sua reale identità.

Silvana torna a lavorare da Roberto Ferri

Nel copione che Valentina Pace ha immortalato sul tavolino del camerino, si legge chiaramente che Silvana sarà al suo posto di cameriera dopo il matrimonio di Roberto e Marina, che rientreranno a casa felici ma con un'amara consapevolezza.

Già, perché nelle prossime puntate di Un posto al sole Lara torna con il bambino dopo il matrimonio di Ferri e sarà pronta a tutto pur di ottenere ciò che vuole, facendo passare il piccolo per il figlio di Roberto.

Pare tuttavia che la storyline che riguarda Lia termini, visto che al suo posto ci sarà Silvana, la fedele domestica di Roberto.

Che fine farà la misteriosa Longhi è un mistero.

Cosa potrebbe succedere a Lia in Un posto al sole

Ovviamente, la vera identità di Lia verrà presto alla luce in Un posto al sole con tutte le conseguenze del caso. Diego è un ragazzo onesto e lo abbiamo visto in tantissime occasioni. Oltre a sentirsi ferito, sarà probabilmente deluso per il piano organizzato da quella che credeva la donna dei suoi sogni.

Lia potrebbe avere compiuto fatti gravi, dei quali ancora non siamo a conoscenza. Di certo ha commesso un furto e non escludiamo che Diego, ligio alla giustizia come mamma Rita, possa decidere a malincuore di assicurare Lia alla giustizia.