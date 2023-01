Diverse novità caratterizzeranno il finale della 1ª stagione di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5.

Le trame della soap opera rivelano che Mujgan Hekimoglu e Yilmaz Akkaya riusciranno a diventare marito e moglie alla presenza di Behzat, Sevil e di Hunkar.

Terra amara, anticipazioni: Hekimoglu teme che i suoi genitori non partecipino alle sue nozze

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti il finale della prima stagione, in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5, annunciano che Cukurova sarà teatro di un lieto evento.

Tutto inizierà quando Mujgan Hekimoglu temerà che i suoi genitori non partecipino al suo matrimonio, poiché non gradiscono l'ingresso di Yilmaz in famiglia, visti i suoi trascorsi in galera.

Fekeli, a questo punto, consiglierà al figlioccio di prendere in mano la situazione e di recarsi a parlare con il futuro suocero in ospedale. L'ex meccanico accetterà il consiglio del padrino e andrà ad Istanbul per intimare a Behzat di partecipare alle nozze della figlia.

Akkaya non esiterà a dare al suocero una lettera contenente delle foto compromettenti. Alla fine, il marito di Sevil si piegherà al ricatto del genero, tanto da presentarsi insieme alla moglie durante i festeggiamenti.

Mujgan e Yilmaz diventano marito e moglie

Nel finale della prima stagione di Terra amara, Yilmaz e Mujgan si sposano con accanto Cengaver, Cimen e Sabahattin, scelti come loro testimoni di nozze.

In questo frangente, lo sposo dimostrerà di avere una perplessità quando il prete gli chiederà di accettare la pediatra come sua sposa.

Inoltre, l'ex meccanico avrà una specie di visione, immaginando di sposare Zuleyha, nel momento in cui la pediatra si toglierà il velo da sposa.

Yilmaz ha scoperto che il suocero aveva molestato una giovane

Intanto, Hunkar deciderà di partecipare all'evento per fare un piacere al suo amato Fekeli e per l'armonia della famiglia Yaman.

A un certo punto Mujgan inviterà suo padre a ballare con lei. Qui la dottoressa chiederà a Behzat per quale motivo abbia cambiato idea sulla sua presenza al matrimonio. Ben presto si scoprirà che Yilmaz ha convinto il futuro suocero, minacciandolo di raccontare che una giovane si era suicidata dopo che lui l'aveva molestata sul posto di lavoro. Insomma, il marito di Sevil si presenterà alla cerimonia per proteggere il proprio nome e non di certo per amore della figlia. Tuttavia, l'uomo non riferirà a nessuno di quanto accaduto con l'ex meccanico.