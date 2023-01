Quando mancano meno di 48 ore alla messa in onda del 16° speciale di Amici, la produzione ha fatto un po' di chiarezza su un dettaglio che i fan avevano notato il 12 gennaio. I sei alunni coinvolti nel Capodanno-gate non sono mai apparsi nel daytime di ieri, mentre alla fine di quello di oggi si è scoperto il motivo: Wax, Maddalena, Samu, Tommy Dali, Valeria e NDG sono stati isolati in una zona della casetta in vista della registrazione che è costata il posto a due di loro. Ancora non si sa con certezza cosa è accaduto la notte del 31 dicembre, anche se in rete circola con insistenza una teoria che parla di una miscela alcolica con noce moscata smentita dalla sorella di NDG.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Domenica 15 gennaio sarà trasmessa in tv un'attesissima puntata di Amici: le anticipazioni dello speciale che è stato registrato mercoledì scorso, fanno sapere che ben sei allievi della scuola hanno subito un provvedimento disciplinare per essersi resi protagonisti di un "fatto grave" che gli addetti ai lavori preferiscono non rendere noto per il momento.

I telespettatori si sono accorti immediatamente che i ragazzi coinvolti in quello che la rete ha ribattezzato "Capodanno-gate" non sono mai comparsi nel daytime di giovedì 12 e in gran parte di quello di venerdì 13/01.

Al termine del pomeridiano di oggi, però, si è saputo perché Wax, Samu, NDG, Tommy Dali, Valeria e Maddalena non hanno convissuto con i loro compagni negli ultimi giorni.

Il comunicato di chi lavora ad Amici

"In seguito ad un evento successo a Capodanno, la produzione ha deciso in via eccezionale di separare i sei allievi dai loro compagni", questa è la prima parte del messaggio col quale gli addetti ai lavori hanno spiegato come mai la classe non era tutta presente agli accadimenti della settimana, come il compleanno di Mattia o le lezioni di gruppo nella sala Tim.

"Maddalena, NDG, Tommy, Samu, Wax e Valeria vivono in un'ala distinta della casa", hanno aggiunto gli autori senza scendere nei particolari di quello che di grave hanno fatto i titolari per essere isolati dal resto del cast.

I ballerini del team capitanato da Emanuel Lo non hanno trattenuto le lacrime quando hanno scoperto che a breve sarebbero stati severamente puniti, mentre NDG ha fatto "mea culpa" e ha detto di essersi rovinato il percorso con le sue stesse mani.

Tommy, reduce da svariate "tirate d'orecchie" da parte dei professori, si è augurato di non dover lasciare il programma per quello che ha fatto la notte del 31 dicembre; la new entry Mancini, invece, ha ironizzato sul fatto che non ha avuto neppure il tempo di godersi la maglia che l'ha già dovuta togliere.

La versione della cantante di Amici

Chi ha letto le anticipazioni della 16esima puntata di Amici, già sa che i sei allievi coinvolti nel Capodanno-gate sono stati messi quasi tutti in sfida come provvedimento disciplinare.

L'unico a non potersi giocare il posto facendo leva sul suo talento, è stato Tommy Dali: Rudy Zerbi, tutor del ragazzo, ha deciso di mandarlo a casa direttamente perché è stato spesso al centro di comportamenti sbagliati e altre violazioni del regolamento.

Maddalena, Wax e NDG hanno vinto la loro sfida, mentre Samu la rifarà la prossima settimana perché la giurata esterna ha voluto congelare il verdetto e rivedere sia lui che l'altro ballerino in lizza per il banco.

L'altra eliminata dello speciale in onda il 15 gennaio, è Valeria che nelle scorse ore ha usato i social per precisare che il suo ruolo nel Capodanno-gate è stato marginale. Valeria ha detto di non meritare il provvedimento. La cantante si è sfidata con Cricca e ha perso: il giovane che è stato escluso sette giorni prima a favore di Jore, dunque, è rientrato nella scuola.