Continuano le avventure di Terra Amara con le anticipazioni delle nuove puntate. Che cosa ne sarà di Zuleyha, che tanto sta soffrendo lontano dai suoi figli e da Yilmaz? Demir è spietato, le ha tolto tutto, arrivando a farle compiere un gesto disperato, ormai certa di aver perso tutto. La povera Altun si riprenderà e cercherà di prendere in mano la sua vita accanto a Yilmaz. I due progetteranno di scappare in Germania, consapevoli del rischio che correranno. Inaspettatamente Hunkar si offrirà di aiutarli. Zuleyha non si fiderà della donna che ha sempre remato contro di loro, ma Yilmaz la rassicurerà.

Purtroppo le cose non andranno come previsto.

Demir intercetterà i due fuggitivi e li fermerà con la sua macchina. Dopo aver promesso per l'ennesima volta a Zuleyha che non vedrà mai più i suoi figli, minaccerà anche Yilmaz. A quel punto succederà l'impensabile.

Terra Amara trame turche: Zuleyha e Yilmaz scappano con i loro figli

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Hunkar aiuterà Yilmaz e Zuleyha a scappare e cercare fortuna lontano da Demir. Una strana alleanza, che farà insospettire non poco Altun. Eppure sarà proprio Hunkar a consegnare i bimbi alla coppia e fare in modo che riesca a entrare in macchina per fuggire. Tutto sembrerà perfetto, fino a che Demir non li fermerà bloccando loro la strada: chi l'ha avvisato?

In un solo momento tutte le illusioni, i sogni e i progetti che Zuleyha aveva fatto con Yilmaz crolleranno. Demir, furioso, le griderà tutta la sua rabbia, promettendole che questa volta perderà i suoi figli per sempre e anche il suo grande amore. Nel frattempo Yilmaz inizierà a preoccuparsi per l'assenza di Zuleyha e così tornerà al ranch per non far insospettire Mujgan.

Terra Amara nuovi episodi: Fekeli accusa Yilmaz di aver rapito Kerem Ali

Continuando con le anticipazioni di Terra Amara, mentre Demir sarà impegnato a minacciare Zuleyha, tra Yilmaz e Mujgan ci sarà un nuovo scontro dettato dalla gelosia. Yilmaz inizierà a pensare che sia stata Hunkar a tradirlo, avvisando in tempio Demir.

Nel frattempo ci sarà un acceso scontro anche tra Fekeli e Behice, che sarà pronta a mettere nei guai il povero Yilmaz.

Behice suonerà l'allarme, accusandolo di aver rapito Kerem Ali. Hunkar, intanto, non potrà nemmeno immaginare che cosa le stia per succedere.

Terra Amara prossime puntate: Yilmaz rapisce Hunkar

Completamente fuori controllo, Yilmaz si precipiterà alla villa minacciando Hünkar davanti agi occhi spaventati di Gulten. Tensione alle stelle anche tra Zuleyha, riportata con la forza alla villa da Demir, che le giurerà che non rivedrà mai più i suoi figli, dopo ciò che ha osato fare. Gülten andrà da Fekeli per informarlo del fatto che Yilmaz ha rapito Hünkar e che sta per compiere un gesto sconsiderato.

Come svelano le anticipazioni di Terra Amara, Yilmaz trascinerà Hünkar in una capanna solitaria. Qui le chiederà perché lo ha tradito, ma la donna giurerà di essere completamente estranea ai fatti e avrà ragione, perché a spifferare tutto a Demir è stata un'altra persona, animata dalla gelosia e dalla voglia di vendetta. Yilmaz farà del male a Hunkar?