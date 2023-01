Le porte de Il Paradiso delle Signore si sono da poco spalancate per due new entry, Palma e Francesco Rizzo. Due personaggi dai volti non proprio sconosciuti agli occhi degli spettatori, in quanto interpretati dagli attori Valentina Tomada e Christian Roberto. Originaria di Partanna (Sicilia) proprio come Salvatore e Maria, a condurre Palma a Milano è stata la tragedia della diga del Vajont. Con lei c’è anche il figlio Francesco, il quale è molto legato a Salvatore in quanto lo vede come un fratello. La storyline di questi due sarà destinata a fondersi con quella di altri personaggi della daily soap.

Palma verrà presto impiegata dietro la scrivania della rivista del grande magazzino di abbigliamento, mentre Francesco lavorerà sia all’atelier che alla Caffetteria. La presenza di Francesco, inoltre, darà vita a una sorta di triangolo d’amore in quanto avrà un colpo di fulmine per Maria.

Chi è Palma Rizzo de Il Paradiso delle Signore 7: verrà notata da Vittorio e Roberto

La tragedia del Vajont continua a essere uno dei temi centrali di questa stagione de Il Paradiso delle Signore. A causa del disastro della diga, l’abitazione e la scuola in cui Palma insegnava sono andate distrutte. Non avendo un posto in cui stare, la donna ha bussato alla porta di Salvatore, il quale si è offerto di accoglierla a casa sua.

Per questo motivo Salvatore si trasferisce da Armando. Da quanto si apprende, la signora Rizzo è una donna dal carattere dirompente e tenace. Si è rifiutata di lavorare ai campi e di sposarsi, scegliendo la via dello studio e diventando un’insegnante di scuola superiore.

Una volta lasciato il suo paese siciliano e trasferitasi al nord, a Belluno, Palma si è ritrovata ad accudire un figlio in solitaria.

Essendo un’amante della scrittura, finirà per offrirsi volontaria come scrivana, aiutando gli analfabeti a scrivere le lettere per i loro cari. Un’attività che Palma svolgerà gratuitamente e che la porterà a essere notata da Vittorio e Roberto, che decideranno di assumerla al Paradiso Market, assegnandole una rubrica.

Chi è Francesco Rizzo de Il Paradiso delle Signore 7: colpo di fulmine per Maria Puglisi

Molto rilevante sarà il ruolo di Francesco Rizzo, interpretato dal 21enne Christian Roberto. Secondo quanto trapelato, Francesco è un ragazzo giovane, ma con alle spalle numerose esperienze lavorative. Soltanto quando sarà assunto da Salvatore all'interno della Caffetteria si sentirà appagato. Allo stesso tempo Francesco continuerà a lavorare all’atelier, riaccendendo la sua passione per la sartoria. "Conosce Maria e ha un colpo di fulmine per lei", ha rivelato l’attore stesso in una recente intervista a Di Più Tv. Va da sé che si defila un triangolo amoroso, visto che Maria Puglisi è già corteggiata da Vito Lamantia.

Un dettaglio riguardante l’attore Christian è che sul set ha ritrovato la sua collega Elvira Camarrone, con la quale ha recitato in "Sulla stessa onda". Christian non ha nascosto di provare un debole per la collega, pur non essendo sicuro se si tratti di amicizia o amore.