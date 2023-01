La soap opera turca Terra Amara prosegue con la propria messa in onda italiana. Nel corso della puntata in programmazione su Canale 5 il 28 gennaio 2023, Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) si troverà in evidente difficoltà quando verrà a conoscenza di dover restituire ai Yaman tutti i soldi che hanno speso per la sua famiglia: la donna quindi chiederà aiuto a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

La domestica Seher (Ebru Ünlü), intanto, dopo essersi lasciata andare alla passione con il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) annuncerà la sua gravidanza, fingendo però che il padre della creatura che porta in grembo sia Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Anticipazioni Terra amara del 28/01: Cengaver e Nihal non accettano le scuse di Demir e Zuleyha, Sermin in difficoltà

Nell’episodio dello sceneggiato in onda su Canale 5 sabato 28 gennaio a partire dalle ore 14:30 circa, Demir sarà deciso a chiedere scusa a Cengaver (Kadim Yaşar) per non far finire la loro amicizia. Quest’ultimo e la moglie Nihal (Ebru Aytemur) però non avranno alcun chiarimento con Yaman e Zuleyha (Hilal Altınbilek).

Intanto Sermin riceverà una notifica da parte del tribunale che lo esorta pagare tutti i debiti maturati nel corso degli anni con gli Yaman: la moglie di Sabahattin (Turgay Aydın) non perderà tempo per rivolgersi a Yilmaz, che accetterà di aiutarla con gli avvocati ed economicamente, continuando anche a mantenere Betul (İlayda Çevik) a Parigi.

Yaman beve qualche bicchiere di troppo, Seher rivela di essere in dolce attesa

Fadik (Polen Emre) finirà per sospettare che Gaffur abbia una tresca clandestina con Seher: quest’ultima farà i conti con l’ira di Saniye (Selin Yeninci) al punto che sarà necessario l’intervento della padrona Hunkar (Vahide Perçin). La signora Yaman per allontanare le due rivali, spedirà Seher al cottage: quest’ultima dovrà servire la cena a Demir e al cugino Ercument (Rüzgar Aksoy).

Nel contempo i lavoratori di Yilmaz saranno infastiditi dagli uomini di Hatip (Mehmet Polat): quest’ultimo secondo Akkaya vuol seminare zizzania tra lui e Demir. Intanto Ercument si recherà in un locale notturno in compagnia di Apti.

In seguito Demir - a causa del troppo alcol - finirà per scambiare Seher per la consorte. La donna approfitterà dell’ubriachezza di Yaman per infilarsi nel letto dell’uomo.

Quest’ultimo l'indomani mattina negherà di essere stato in intimità con lei. Ciononostante Hunkar appena Seher sosterrà di aspettare un figlio da Demir, accetterà di aiutarla economicamente, in cambio del suo silenzio.