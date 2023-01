Un posto al sole non si ferma nella settimana dal 23 al 27 gennaio e si arricchisce di nuovi eventi. A causa della querela sporta da Alice ai danni di Nunzio, quest'ultimo si ritroverà ad essere convocato in questura. Ma a farne le spese sarà anche il Caffè Vulcano. Silvia, infatti, avrà a che fare con dei commenti denigratori sul suo locale a causa del mancato licenziamento del cuoco. Problemi in arrivo anche nella famiglia Boschi. Bianca si azzufferà con un suo compagno di banco, Marco, e i suoi genitori saranno in contrasto sulla punizione da adottare per la loro figlia.

Tale contrasto finirà per creare una frattura nella coppia. Intanto, Viola si abbandonerà ad un momento di intimità con Damiano.

Un posto al sole, anticipazioni 23-27 gennaio: Nunzio convocato dalla polizia, frattura tra Angela e Franco

Le anticipazioni di Un posto al sole continuano a focalizzarsi sulla vicenda di Alice e Nunzio. Mentre Elena chiederà alla figlia di lasciare Napoli per fare rientro nella capitale britannica, il figlio di Franco Boschi riceverà una convocazione dalla polizia. Una volta giunto in questura, Nunzio sarà interrogato dagli agenti in merito alla querela sporta da Alice.

Grossi guai in arrivo per il Caffè Vulcano e per la giovane Bianca. Mentre un evento mediatico, causato da una serie di recensioni negative, finirà per mettere a rischio le sorti del locale di Silvia, la figlia di Angela e Franco avrà un incidente a scuola, azzuffandosi con il suo compagno Marco, che metterà in crisi la relazione dei suoi genitori.

Inizialmente, la maestra Viola non dirà nulla, ma poi metterà i genitori della bimba al corrente dell'accaduto. Angela e Franco saranno in disaccordo in merito al modus operandi da utilizzare con la figlia: punirla o no?

Spoiler Un posto al sole: richiesto licenziamento del cuoco del Vulcano, Silvia ad un bivio

Guido organizzerà un'uscita di soli uomini insieme a Michele, mentre la moglie, Mariella, tornerà a discutere con Serena.

Sarà così che il vigile si ritroverà costretto a redarguire la moglie. Silvia sarà ad un bivio: rispondere o meno alle recensioni negative sul suo locale riguardo al mancato licenziamento di Nunzio? A proposito di quest'ultimo, Alice inizierà a sentire i morsi della coscienza e una grossa pressione per il suo gesto che ha danneggiato Cammarota.

Quando Roberto verrà a sapere, tramite Marina, della sconcertante confessione di Alice, prenderà le redini in mano. Pur di salvaguardare la ragazzina, Ferri sfornerà una strategia atta a rovinare Nunzio. Frattanto il Caffè Vulcano se la passerà sempre peggio, subendo un attacco via social. Elena ritroverà l'affetto delle sue amiche.

Un posto al sole, puntate al 27/1: momento di intimità tra Viola e Damiano

Bianca, sempre più isolata dai suoi compagni di classe, farà una sorprendente proposta ai genitori, finendo per accentuare la loro tensione. Spazio anche a Viola nelle prossime puntate di Un posto al sole. La donna si renderà conto di non poter più soffocare ciò che prova per Damiano e così i due avranno un momento di intimità.

Successivamente, Bruni sarà confusa sentimentalmente.

Roberto e Marina faranno di tutto pur di dissuadere la nipote dal confessare la verità su ciò che è realmente accaduto con Nunzio. Diego inizierà a sospettare di Lia e indagherà sulla donna. Alberto sprofonderà in una crisi che lo condurrà a pensare alle sue azioni, ma successivamente farà una mossa che finirà per agevolare Lia.