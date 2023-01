Diverse novità caratterizzeranno le nuove puntate di Terra Amara trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5.

Le trame turche della soap opera rivelano che Mujgan Hekimoglu farà un annuncio a Yilmaz Akkaya che lo porterà a desistere dal suo piano di fuga con Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Terra amara, anticipazioni: la fuga di Yilmaz e Zuleyha non va in porto

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano che Yilmaz rimarrà senza parole dopo la scoperta di una notizia.

Tutto inizierà quando Yilmaz e Zuleyha proveranno ad organizzare una fuga insieme approfittando di un evento in programma alla ranch Yaman.

Akkaya, infatti, si dirà disposto a chiedere la separazione da Mujgan e poi fare da padre al piccolo Adnan e anche al bambino che Zuleyha attend.

Tuttavia, la fuga non andrà in porto, nonostante sia stata studiata nei minimi dettagli. Il figlioccio di Ali Fekeli si recherà in ospedale per dire addio a sua moglie e non permetterle di avvertire Demir della sua fuga. Ma in questa circostanza la dottoressa Hekimoglu sorprenderà suo marito con una novità.

Mujgan comunica a suo marito di essere incinta

Mujgan comunicherà a suo marito di essere in attesa del loro primo figlio circondata da tutti i colleghi dell'ospedale di Cukurova. Una notizia che ovviamente manderà in confusione Yilmaz, il quale non riuscirà più a lasciare la moglie.

Per questo motivo, l'ex meccanico deciderà di non presentarsi all'appuntamento stabilito con l'ex fidanzata Zuleyha.

Quest'ultima, infatti, attenderà la sua dolce metà per tre ore, per poi mettere in moto la macchina e dirigersi con Adnan verso casa.

Terra amara, spoiler: Hunkar crede che la nuora abbia provato nuovamente a fuggire

Di ritorno al ranch, Demir (Murat Ünalmış) crederà alla buonafede di sua moglie, a differenza della suocera Hunkar (Vahide Percin), certa che avesse voluto nuovamente fuggire con Yilmaz.

A tal proposito, l'imprenditore crederà che Zuleyha si sia soltanto allontanata dal matrimonio del capo-villaggio per prendere un po' d'aria fresca, dando l'impressione di essere completamente dalla sua parte.

Yaman avvertirà la madre di non mettere più il becco nel suo rapporto matrimoniale.

Zuleyha, nel frattempo, inizierà a farsi delle domande sul motivo per il quale Yilmaz abbia deciso di non partire più. La giovane sarà all'oscuro che l'ex meccanico ha chiesto a Gulten di metterlo in contatto con lei per darle una spiegazione.