Nel secondo episodio settimanale di Terra amara, in onda martedì 17 gennaio 2023, Zuleyha si starà pian piano riprendendo e riuscirà a vedere il piccolo Adnan seppur per poco tempo. Demir però, deciderà di non riportare ancora a casa il bambino e questo getterà nello sconforto Altun.

Terra amara: Zuleyha rivede per un attimo il piccolo Adnan

Tornano le anticipazioni di Terra Amara, relative all'episodio in onda martedì 17 gennaio 2023. Le trame riprenderanno dal momento in cui Yilmaz e Mujgan avranno ritrovato la loro serenità di coppia. Zuleyha invece, dopo l'orribile esperienza vissuta in manicomio, si sta piano piano riprendendo.

Il processo di guarigione sarà lungo e Demir per aiutare la moglie a riprendersi più in fretta, accetterà di farle vedere il piccolo Adnan. Nel corso della puntata in onda il 17 gennaio, il pubblico vedrà infatti che Demir condurrà Zuleyha dalla bambinaia a cui sarà stato affidato il bambino. L'incontro tra madre e figlio sarà però breve e questo getterà ancora più nello sconforto Zuleyha. La donna inoltre, sarà in pena per il fatto che Yilmaz non si sia fatto vivo.

Demir continua a tenere lontano Adnan da Zuleyha: trama del 17 gennaio

Nelle puntate precedenti Zuleyha, poco prima di tentare il suicidio, aveva scritto una lettera all'ex fidanzato rivelandogli che era lui il padre di Adnan. Missiva consegnata a Gulten.

Che fine ha fatto la lettera? In attesa di scoprirlo, in Terra amara si vedrà appunto il grande sconforto di Zuleyha per il fatto che Demir non abbia intenzione di riportare a casa il piccolo Adnan.

In buona sostanza, Yaman con il suo atteggiamento, continuerà a voler punire la moglie. Zuleyha però, non sembrerà disposta a sopportare ulteriormente questa situazione.

La donna supplicherà il marito di non separarla dal bambino e di fronte al suo rifiuto gli dirà ancora una volta che Adnan non è suo figlio. Tra i due coniugi ci sarà una accesa discussione durante la quale Demir dirà a Zuleyha di non crederle più, visto che avrà infranto più volte le promesse scappando con il bambino.

Zuleyha disperata per il figlio: anticipazioni Terra amara

In Terra amara inoltre, Hunkar e Fekeli si incontreranno per capire chi possa aver denunciato Demir. Il vecchio boss rassicurerà Hunkar sul fatto che Yilmaz non abbia intenzione di vendicarsi di Demir per quanto accaduto. Intanto Demir sembrerà avere un ripensamento vedendo la disperazione di Zuleyha e le prometterà che la porterà da Adnan tutti i giorni. Poco dopo, Altun, sapendo che ci sarà una cerimonia di premiazione ad Adana, cercherà di convincere il marito a parteciparvi. Tutto perché vorrà parteciparvi anche lei con la speranza di incontrare Yilmaz. Per saperne di più, non resta che seguire il nuovo episodio di Terra amara.