La notizia che Demir ha un fratello arriverà a piccoli passi anche nella famiglia Yaman. Nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, Züleyha scoprirà grazie a una lettera misteriosa che Demir non è assolutamente figlio unico e che il padre, in tempi non sospetti, ha avuto un figlio da un'altra donna. La situazione si farà abbastanza complicata, anche perché Züleyha non saprà se far leggere la lettera a Demir.

Züleyha acquisisce metà delle quote appartenenti a Hünkar

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha entrerà a far parte della società della famiglia Yaman.

Durante una cerimonia di premiazione curata dalla fondazione di cui Hünkar era presidentessa, Demir farà un annuncio importante: metà delle quote della società di famiglia appartenenti alla madre, passeranno nelle mani di Züleyha.

Quindi Züleyha non solo diventerà la nuova padrona della villa, ma avrà anche modo di lavorare nella direzione dell'azienda Yaman.

Züleyha trova una lettera misteriosa nell'ufficio di Demir

Durante una giornata Demir domanderà un favore a Züleyha: le chiederà di stare in ufficio al suo posto, visto che lui sarà via per altri impegni. La ragazza arriverà in azienda mostrando tanta eleganza e professionalità, salutando in primis tutti i dipendenti, che amano oltremodo il nuovo capo.

Quando entrerà nell'ufficio di Demir, sopra la scrivania, troverà una busta contenente una lettera, ma senza destinatario. Chiederà delle informazioni in più alla segretaria, soprattutto in merito al mittente, ma la giovane non saprà dirle nulla di più, anche perché il giorno prima è uscita in anticipo dall'ufficio.

Züleyha scopre che Demir ha un fratello

Züleyha sarà molto incuriosita dalla lettera: di chi è? Ma soprattutto perché non ha più un mittente e un destinatario? Spinta da tale interesse aprirà la busta e inizierà a leggere la lettera, che parla di un donna misteriosa e del padre di Demir, Adnan Yaman.

In questa lettera si dice che tale donna avrebbe detto ad Adnan Yaman di avere un altro figlio, ma a quanto pare lui avrebbe smentito questa possibilità, arrivando a minacciare di morte la donna.

All'inizio Züleyha non darà molto credito a ciò che leggerà, ma poi nella sua testa inizieranno a sorgere i primi dubbi: se ciò che c'è scritto nella lettera fosse vero, allora significherebbe che Demir ha un fratello.

Fikret si intrufola negli uffici dell'azienda Yaman

Züleyha stenterà a credere a ciò che ha letto, ma soprattutto non saprà cosa fare con Demir: deve consegnarli la lettera oppure no?

Intanto il "messaggero" della lettera non rimarrà misterioso molto a lungo, in quanto è stato Fikret a intrufolarsi nell'ufficio di Demir e a lasciargli la lettera "incriminata".