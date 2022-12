Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha dovrà riprendere in mano la sua vita dopo la morte di Yilmaz. Non vorrà tornare a vivere a Villa Yaman, sarebbe un'opzione che potrebbe farla sentire molto a disagio a causa dei pettegolezzi degli abitanti di Çukurova. Demir, però, non avrà lo stesso pensiero e farà alla ragazza una proposta molto importante.

Il dolore di Züleyha dopo la morte di Yilmaz

Yilmaz è morto e Züleyha è rimasta completamente sola. Non ha nemmeno una casa, visto che aveva lasciato Villa Yaman insieme ad Adnan per andare a vivere insieme a l'amore della sua vita.

Il destino, però, è stato crudele e un tragico incidente gli ha portato via Yilmaz per sempre.

Züleyha sa che dovrà affrontare forse il momento più doloroso della sua vita, ma non sarà proprio completamente sola. Sevda le starà accanto e proverà a incoraggiarla a pensare al suo bene e quello dei suoi due figli: deve andare avanti soprattutto per loro.

Le paure di Züleyha

Dopo il tragico epilogo della sua vita, Züleyha non potrà fare altro che guardare avanti e pensare alla realtà dei fatti. Lei stava per iniziare una nuova vita con Yilmaz, ma ufficialmente è ancora legata a Demir. I due non hanno divorziato, si stavano recando in tribunale per farlo, ma durante il tragitto si sono imbattuti nel terribile incidente che ha coinvolto Yilmaz.

Da quel momento in poi Demir è stato di gran supporto per la giovane. Demir ha anche salvato la vita a Yilmaz portandolo fuori dall'abitacolo prima che esplodesse, ma purtroppo il gesto eroico dell'uomo non è bastato. Nonostante il buon feeling creatosi con Demir, Züleyha non vorrebbe tornare a vivere a Villa Yaman dopo la morte di Yilmaz.

Nonostante siano legalmente sposati, tra loro non c'è più amore e non vorrebbe che Demir venisse coinvolto in qualche scandalo a causa dei pettegolezzi che potrebbero sorgere tra gli abitanti del paese.

La proposta di Demir

Demir, però, non sarà della stessa opinione. Porterà Züleyha a Villa Yaman perché ormai è lei la "padrona di casa".

Vuole che rimanga nella tenuta, anche se tra loro non ci sarà più un rapporto coniugale. Demir penserà anche al bene dei bambini: loro sono cresciuti nella villa e sono felici di starci, in più non vorrà stare troppo lontano da loro.

Anche Sevda appoggerà l'idea di Demir e crederà che Züleyha non debba stare lontana da Villa Yaman, e soprattutto dalla piccola Leyla, visto che se la ragazza decidesse di non tornare alla villa, la piccola rimarrebbe con il padre. Sevda sarà anche convinta che i pettegolezzi degli abitanti di Çukurova non debbano influire sulle scelte di Züleyha, che cosa deciderà di fare la ragazza?