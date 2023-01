Nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, l'investigatore privato assunto da Züleyha, per far luce sul delitto di Hünkar, riuscirà a recuperare delle interessanti informazioni sul conto di Behice. Verrà a galla che la donna è l'artefice della morte dei suoi due mariti e questo indizio porterà a pensare che il suo animo da assassina l'abbia portata a commettere un altro omicidio. Ormai rimangono pochi dubbi e Züleyha sarà sempre più vicina a smascherare Behice.

Müjgan vuole che Behice se ne vada a Istanbul

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Müjgan cercherà di vendere i suoi gioielli, compreso l'anello che Yilmaz le ha dato come promessa di matrimonio.

Sarà Fekeli a beccarla sul fatto e ovviamente vorrà una spiegazione su quello che sta facendo.

Müjgan vorrà soltanto raccogliere il denaro necessario che possa consentire alla zia Behice di lasciare per sempre Çukurova e tornare a Istanbul. Ormai le due non vanno più d'accordo, soprattutto da quando Müjgan ha capito che la zia è interessata esclusivamente al denaro. Fekeli non vorrà che la ragazza si separi dai suoi beni preziosi, così si offrirà di pagare tutte le spese che possano consentire a Behice di andarsene via.

Demir scopre che Gaffur è un assassino

Dopo che Gaffur confesserà a Saniye di essere stato lui a uccidere Hatip, anche Demir verrà a conoscenza delle responsabilità del capomastro nel delitto.

Ovviamente non si sarebbe mai aspettato che potesse arrivare a compiere una cosa del genere, soprattutto per il fatto che si è macchiato le mani di sangue solo per soldi.

Dalla rabbia Demir picchierà tremendamente Gaffur, ma successivamente lo perdonerà, e visto il bene che vuole a Saniye e Üzum deciderà di non denunciarlo alla polizia: non vuole che rimangano senza un marito e un padre.

La scoperta su Behice

Nelle prossime puntate il fatto che Behice sia l'assassina di Hünkar non rimarrà più un segreto. Sadi, l'investigatore privato assunto da Züleyha per indagare sul caso, troverà delle informazioni molto importanti sul passato di Behice: ha ucciso entrambi i mariti e per un fortuito caso è riuscita a fuggire dalla prigione.

Nonostante non ci siano ancora prove ufficiali, sia Sadi che Züleyha saranno sempre più convinti del fatto che Behice abbia ucciso Hünkar, quindi la nuora dell'estinta sarà sempre più vicina a smascherarla.

Anche Sevda avrà delle nuove informazioni su Behice: qualcuno dirà che il giorno che si è consumato l'omicidio di Hünkar, Behice si trovasse proprio a casa di Sevda. Sarà un'informazione ovviamente falsa e i conti non torneranno, almeno secondo ciò che finora ha sempre saputo la famiglia Yaman.