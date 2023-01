Gaffur si lascerà andare a una confessione clamorosa durante le prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo che Saniye apprenderà che il marito sta lavorando per conto di Behice, vorrà capire che cosa si nasconde dietro questa faccenda. All'inizio sarà restio a raccontare i particolari, ma alla fine si sfogherà: è stato lui a uccidere Hatip, Behice lo sa e per tale motivo lo tiene sotto ricatto.

La truffa del tassista

Nelle prossime puntate di Terra Amara ci saranno delle novità in merito all'omicidio di Hünkar. Sarà un tassista a portare tali aggiornamenti a Demir: si recherà da lui in villa e gli dirà che la notte in cui è stata assassinata Hünkar, lui aveva portato Behice nelle rovine (luogo in cui la madre di Demir è stata uccisa, ndr).

Quando apprenderà la notizia, Demir andrà su tutte le furie e come un fulmine si recherà da Behice, e andrà con il chiaro intento di ucciderla. Ciò non avverrà solo grazie all'intervento di Züleyha e Gaffur, che in qualche modo proveranno a calmarlo.

Solo successivamente la famiglia Yaman si renderà conto che il tassista era solo un truffatore, ma tutto ciò è servito a Demir a riaprire una ferita, che in realtà non si è mai rimarginata. L'obbiettivo di Demir sarà sempre quello di vendicare la morte della madre e anche se non avrà prove a riguardo, si convincerà sempre di più che la colpevole sia Behice.

Züleyha vuole dare una seconda possibilità al suo matrimonio

Züleyha, invece, penserà a ricucire il suo rapporto con Demir.

Vorrà provare a dare una seconda possibilità al loro matrimonio, così andrà a fargli visita nella sua camera da letto, ma una volta entrata noterà che Demir non c'è. Ovviamente capirà che il marito sta trascorrendo la notte con un'altra donna.

Sarà molto triste per tale vicenda, che la porterà anche a capire che forse si sta seriamente innamorando di Demir.

Continuerà a combattere per riaverlo?

La confessione di Gaffur

I problemi della famiglia Yaman saranno molto lontani dai pensieri di Saniye, che inizierà a notare che Gaffur si sta comportando in maniera alquanto strana. Dopo varie indagini scoprirà che Gaffur è diventato complice di Behice e che in gran segreto lavora per lei.

Purtroppo non è complice per sua volontà, infatti la donna lo sta ricattando perché è venuta a conoscenza di un segreto che lo riguarda.

Saniye lo incoraggerà a dirle che cosa sta succedendo, forse potrebbe dargli una mano. All'inizio Gaffur sarà un po' riluttante, ma poi si lascerà andare a una rivelazione: è stato lui a uccidere Hatip e Behice sa tutto. Per questo motivo si sta approfittando di lui: se non farà quello che gli dice, sarà disposta a denunciarlo alla polizia. Saniye rimarrà senza parole, non si sarebbe mai aspettata che il marito potesse compiere un gesto del genere.