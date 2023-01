Nell’episodio della soap opera Terra Amara di martedì 10 gennaio 2023, Zuleyha si renderà protagonista di un gesto estremo appena il marito la separerà ancora una volta dal figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat): la giovane Altun sarà in preda alla disperazione totale e tenterà il suicidio per smettere di soffrire.

La donna però farà in tempo a consegnare a Gülten Taşkın (Selin Genç) una lettera da dare Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), per metterlo al corrente del fatto che Adnan è suo figlio.

Anticipazioni Terra amara del 10 gennaio: Demir deciso a far crescere Adnan in Svizzera

Nel corso della puntata che i telespettatori italiani avranno modo di seguire su Canale 5 nel pomeriggio di martedì 10 gennaio, Huseyin si costituirà alla polizia, dichiarandosi il colpevole della sparatoria e ammetterà di aver agito per vendicarsi dopo il licenziamento di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Nel frattempo Zuleyha deciderà di scrivere una lettera a Yilmaz, mentre suo marito Demir (Murat Ünalmış) sarà impegnato a far portare via le cose di suo figlio Adnan dalla tenuta, con l'intenzione di farlo crescere in Svizzera in accordo con la madre Hünkar (Vahide Perçin).

Zuleyha scrive una lettera ad Akkaya, poi tenta il suicidio

A questo punto Zuleyha vorrà far sapere al suo ex fidanzato che in realtà Adnan è nato dalla loro passata storia d’amore. In una lettera, quindi, chiederà ad Akkaya di prendersi cura del loro bambino, poiché lei non potrà più farlo, questo punto la donna chiederà alla domestica e amica Gulten di far recapitare il suo messaggio a Yilmaz.

Per concludere Zuleyha si taglierà le vene con una lametta dopo essersi chiusa nella cameretta del figlio, con l’obiettivo di togliersi la vita. Anche se - in base a quanto trapela dalle successive anticipazioni - la donna non riuscirà nel proprio intento.

Riassunto del 9 gennaio: Yilmaz non comprende l’atteggiamento di Zuleyha

Nell’episodio precedente del 9 gennaio, Yilmaz (Uğur Güneş) non riuscirà a comprendere come mai la sua ex fidanzata Zuleyha si sia presentata a casa sua proprio quando ha ufficializzato la relazione sentimentale con la dottoressa Mujgan (Melike İpek Yalova).

A tal proposito Fekeli (Kerem Alışık) crederà che probabilmente la donna si aspettava di essere protetta dal marito Demir.

Intanto per Huseyin arriverà il momento di costituirsi, ma anche Fekeli e Hunkar verranno convocati al comando di polizia.