Si vivranno drammatici momenti in occasione delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della seconda stagione della soap opera rivelano che Mujgan Hekimoglu compierà una pazzia quando Yilmaz Akkaya le chiederà il divorzio.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz chiede il divorzio alla moglie

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse su Canale 5, annunciano che Mujgan compierà un gesto inconsulto.

Tutto inizierà quando Zuleyha finirà in carcere dopo aver sparato a Demir, reo di averle portato via i bambini dopo aver scoperto che si vedeva di nascosto con Yilmaz.

Una volta nel carcere di Adana, la donna riceverà la visita dell'ex fidanzato. Una scena che verrà spiata da Mujgan, la quale vedrà lo stato di preoccupazione del marito. La dottoressa, a questo punto, informerà Behice di tutto quello che è successo, finendo per capire di aver commesso un errore, svelando a Demir che si Yilmaz si vedeva con Zuleyha. La certezza di aver commesso uno sbaglio arriverà quando Yilmaz informerà la moglie di volere il divorzio.

Mujgan tenta il suicidio, Behice la salva

Nelle puntate della seconda stagione di Terra amara, Yilmaz non vorrà più avere niente a che fare con Mujgan, la quale si renderà conto di aver sbagliato. Per questo motivo la dottoressa crollerà in uno stato di profonda tristezza, che la porterà a commettere una delle peggiori follie.

La giovane scriverà una lettera d'addio a suo marito, poi si taglierà immergerà in una vasca piena d'acqua e si taglierà le vene dei polsi. Hekimoglu farà ciò perché saprà di non riuscire a vivere senza Akkaya al suo fianco. Behice troverà la lettera indirizzata a Yilmaz e successivamente sua nipote nella vasca. La donna, a questo punto, deciderà di portarla in ospedale per cercare di salvarle la vita.

Sabahattin scoprirà che la collega ha tentato il suicidio dopo la richiesta di divorzio di Yilmaz.

Hekimoglu scopre che il marito è finito in carcere

Fortunatamente le condizioni di Mujgan non sembreranno gravi, tanto che verrà dimessa il giorno stesso. Una volta a casa, la dottoressa scoprirà che sua zia le ha mentito in quanto Yilmaz non è andato a trovarla in ospedale.

Ben presto scoprirà che il marito è finito in prigione dopo aver avuto una discussione in tribunale a causa di Zuleyha. Solo successivamente Akkaya raggiungerà il ranch, dove leggerà la lettera della moglie. I due finiranno per avere una conversazione sincera. Per questo motivo l'ex meccanico sarà chiamato a decidere se procedere con il divorzio o riavere la sua Zuleyha.