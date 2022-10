Il conto alla rovescia per il riorno di Terra Amara sul piccolo schermo è già iniziato: come preannuncia il promo ufficiale già in onda su Canale, manca sempre meno alle nuove puntate della soap turca. Salvo cambiamenti dell'ultima ora, la programmazione della rete ammiraglia Mediaset prevede che il 14 novembre Zuleyha, Yilmaz Demir e company torneranno a fare compagnia ai telespettatori. Proseguono, quindi le anticipazioni sella serie, che stavolta si concentrano sulla figura della protagonista femminile. La Altun, si troverà costretta ad affrontare un'avventura difficilissima.

Zuleyha verrà incarcerata, poiché stanca dei soprusi del marito arriverà a sparargli.

L'atto disperato di Altun

Nell'attesa di rivedere in onda le storie di Terra amara, in stand-by dallo scorso 19 settembre, le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, rivelano al pubblico le trame di un'interessante storyline che vedrà al centro dell'attenzione Zuleyha. Si preannunciano tempi duri per la dolce Altun, che dal suo arrivo nella tenuta degli Yaman si è ritrovata ad affrontare situazioni sempre più intricate e complicate. Tutto partirà da un gesto indegno di Demir.

Infatti, Yaman sempre più fuori controllo per via della gelosia che proverà per Yilmaz non si calmerà neanche quando la moglie darà alla luce la piccola Leyla, che al contrario di Adnan, sarà veramente sua figlia.

Arrivando a pensare che la piccolina sia addirittura il frutto di un tradimento della moglie, Demir arriverà a sottrare sia Leyla che Adnan a Zuleyha. Ma non solo, dopo averle portato via i figli, Yaman rapirà la Altune la porterà nel bosco. Qui si maccherà di un gesto riprovevole che farà infuriare Zuleyha.

Zuleyha rischia la vita in carcere

Stanca di subire e provata dalle azioni del marito, Zuleyha si presenterà al cospetto di Demir armata di una pistola carica e non mostrerà segni di cedimento tanto da arrivare a sparargli. Yaman si riprenderà velocemente, ma ciò non sarà sufficiente ad evitare il carcere alla Altun. Le porte della prigione si apriranno per lei e inevitabilmente si troverà a che fare con dei delinquenti.

Tra le mura del carcere, infatti, Zuleyha farà suo malgrado la conoscenza di un personaggio ancora sconosciuto al pubblico italiano, trattandosi di una new entry, che cercherà in tutti i modi di eliminarla fisicamente.

Zuleyha dovrà imparare quindi a difendersi. Per scoprire come Zuleyha riuscirà ad uscire dal carcere e soprattutto quanto tempo si troverà costretta a vivere in uno stato di detenzione non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara e la messa in onda dei nuovi episodi.