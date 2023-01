Le puntate di Terra Amara proseguono la propria messa in onda su Canale 5 anche dal 23 al 28 gennaio.

Ercument, nipote di Hunkar e cugino di Demir, farà visita agli Yaman, che nel frattempo saranno impegnati a contrastare Yilmaz. Quest'ultimo si farà strada negli affari anche grazie a Cengaver il quale venderà le sue azioni della società fondata con Demir ad Akkaya. Yaman, inoltre, scoprirà di aver litigato con il suo ex amico senza che questi abbia alcuna colpa Cengaver non vorrà accettare le sue scuse.

Saniye sarà sempre più gelosa di Seher, sospettando che Gaffur abbia una relazione con lei, ma la domestica avrà altri piani in mente, infatti riuscirà ad approfittare di un momento di debolezza di Demir e fingerà di essere rimasta incinta di lui.

Cengaver amico di Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Le puntate che andranno in onda da lunedì 23 a sabato 28 gennaio prendono il via da una bugia che dovrà raccontare Zuleyha pur di rivedere il piccolo Adnan.

Intanto, l'arrivo di Ercument porterà un'aria di novità in casa Yaman anche se Hunkar non vedrà di buon occhio l'arrivo del nipote. Cengaver, ormai amico di Yilmaz chiederà scusa anche a Fekeli per i precedenti torti e rivelerà che Demir aveva assoldato un uomo per ucciderlo. A questo punto, Yilmaz deciderà di uccidere il suo nemico, ma un malore di Fekeli gli impedirà di compiere questa azione.

Demir, durante una visita al terreno dove sorgerà il caseificio con il cugino, scoprirà che Cengaver ha venduto le sue azioni a Yilmaz e così andrà dall'ex amico a chiedere spiegazioni.

Intanto Nihal spiegherà a Yaman che ha dubitato del marito in maniera infondata spiegando il modo in cui si è diffuso il pettegolezzo sulla precedente relazione tra Zuleyha e Yilmaz. Così, sia Demir che Zuleyha chiederanno scusa ai loro ex amici, i quali però non accetteranno.

Gaffur tradisce Saniye

Saniye sospetterà sempre di più che Gaffur abbia una relazione con Seher.

Intanto Fekeli chiederà a Yilmaz di non girare più armato ma chiederà a Hunkra che chieda lo stesso al figlio. Demir non sembrerà disposto a girare senza pistola.

In seguito, Sermin riceverà una notifica dal tribunale in cui gli Yaman chiederanno indietro tutto io denaro elargito negli anni. Sermin, disperata, chiederà aiuto a Yilmaz il quale si offrirà di pagare gli studi di Betul a Parigi.

Saniye attaccherà Seher dopo che Fadik affermerà che il marito la tradisce. Per evitare problemi, Hunkar manderà la domestica a servire la cena a Denmir e Ercument nel cottage.

Quando il cugino uscirà, Demir resterà da solo con Seher e ubriaco. In questa circostanza, Yaman confonderà la domestica per Zuleyha e Seher ne approfitterà per infilarsi nel suo letto. Il mattino dopo Semir sarà confuso vedendo la domestica distesa accanto a lui. Seher da qualche tempo è incinta di un figlio, così cercherà di far leva sulla rispettabilità degli Yaman per ottenere del denaro.