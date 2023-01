Proseguono le anticipazioni di Terra Amara che vedono protagonista ancora una volta Sermin. Come rivelano gli spoiler provenienti dalla Turchia, la donna cadrà trappola dei suoi stessi complotti e dopo aver tentato di prendere in giro non solo Hunkar ma anche Hatip, si ritroverà ancora una volta senza un soldo. La signora Yaman scoprirà ben presto che la nipote stava tentando la fuga verso Parigi senza scagionare il figlio, per cui non sbloccherà i suoi conti come le aveva promesso né tantomeno le darà la somma di denaro promessa.

Hunkar propone un patto a Sermin

Nelle prossime puntate di Terra amara, Sermin scoprirà con suo grande sgomento di non aver ricevuto dalla zia i soldi promessi per aver ritrattato la sua denuncia alla polizia riguardante Demir e ciò darà il via a nuove guerre tra le due donne. Seguendo la trama della soap turca, Sermin denuncerà Demir per l'omicidio di Cengaver, pur avendo visto Hatip mentre lo uccideva. Quando Hunkar scoprirà che dietro la cattura del figlio da parte della polizia c'è la nipote si metterà sulle sue tracce.

Dopo averla trovata, le proporrà un patto: se ritratterà le sue dichiarazioni alla polizia, leisbloccherà i suoi conti e le darà una grossa somma di denaro. Sermin, in accordo con Hatip, chiederà un milione di lire turche, con la speranza che Hunkar svenda le sue terre a Tellidere, Messa alle strette, la signora Yaman troverà ancora una volta l'appoggio di Fekeli, che le darà i soldi necessari in cambio delle terre, che prometterà di restituirle quando starà di nuovo economicamente bene.

Sermin ancora senza soldi

Il piano di Hatip fallirà, ma Sermin penserà bene di fare il doppio gioco intascando il denaro e fuggendo per la Francia dalla figlia Betul. Quando Hatip scoprirà la fuga della sua ex complice grazie alla confessione di Fusun, che verrà minacciata dall'uomo, la farà cercare dai suoi uomini, ma nella fuga Sermin avrà un incidente stradale che la ridurrà in fin di vita.

Saranno Sabahattin e Mujgan a salvarla. Dopo essersi ripresa, Hunkar chiederà spiegazioni alla nipote, che mentirà dicendo di essere stata bloccata dall'incidente mentre era intenta ad andare alla polizia.

Dando credito a Sermin, Hunkar porterà il pubblico ministero Julide al capezzale della nipote. Sermin sarà costretta a scagionare Demir, che grazie alla sua confessione tornerà libero.

Di lì a poco Gaffur porterà alla padrona il biglietto e il passaporto di Sermin, che ne attesteranno le intenzioni di fuga. Hunkar, furiosa, non sbloccherà i conti e non le darà il denaro promesso. Sermin, dopo essere stata ospitata da Sabahattin, si recherà in banca scoprendo con disappunto che è ancora senza un soldo. Questo darà il via a nuove diatribe senza esclusione di colpi tra Hunkar e Sermin.