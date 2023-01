Hunkar otterrà la sua vittoria: come rivelano le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia, Sermin verrà ritrovata dopo un incidente automobilistico, avuto mentre si stava dando alla fuga, e la zia non esiterà a portare il pubblico ministero Julide al suo capezzale in ospedale pur di farle ritrattare la confessione con cui accusava Demir di aver ucciso Cengaver. Le nuove dichiarazioni di Sermin faranno preoccupare Hatip il quale, temendo di essere imprigionato, deciderà di lasciare per un po' il paese.

Sermin si da alla fuga

Proseguono le anticipazioni di Terra amara e ancora una volta Sermin sarà decisiva all'interno delle dinamiche della famiglia Yaman.

Seguendo la trama della serie turca, dopo aver visto Hatip uccidere Cengaver, Sermin deciderà di allearsi con l'assassino e denunciare alla polizia Demir per potersi vendicare di tutte le angherie da lui subite, non ultimo l'incendio della sua casa. Demir verrà imprigionato e dopo una breve fuga sarà costretto a consegnarsi alla polizia. A questo punto Hunkar inizierà le sue ricerche, scoprendo che proprio la nipote ha denunciato il figlio.

Hunkar riuscirà a trovare Sermin promettendole di restituirle tutto ciò che le è stato tolto, a patto che ritratti le sue confessioni alla polizia. La proposta che farà la moglie di Sabahattin sarà quella di avere un milione di lire turche in cambio della libertà di Demir.

Sermin stipulerà un'alleanza con Hatip il quale, sapendo del bisogno di liquidità di Hunkar, proverà a ottenere le terre della signora Yaman a un prezzo inferiore al valore di mercato. Fortunatamente in aiuto di Hunkar arriverà Fekeli, che darà alla donna il denaro necessario per pagare la nipote. Ottenuto il denaro, Sermin penserà di scappare verso la Francia per raggiungere la figlia.

Hunkar costringe la nipote a ritrattare le sue dichiarazioni

Su tutte le furie, Hatip minaccerà Fusun per capire dove si trovi la sua complice, colpevole di aver mandato a monte il suo piano. Scoperta la destinazione di Sermin, Tellidere si metterà sulle sue tracce, ma la donna verrà ritrovata nella sua auto ricoperta di sangue.

Le sue condizioni saranno critiche, tanto che verrà portata in ospedale dove si occuperanno di lei Sabahattin e Mujgan.

Non appena potrà parlare, Hunkar non si farà scrupoli a portare in ospedale il pubblico ministero Julide per far rilasciare alla nipote una nuova confessione con cui potrà scagionare Demir. A questo punto, messa alle strette, Sermin dovrà dire a Julide di aver mentito per vendicarsi del cugino, ma non farà il nome di Hatip. Quest'ultimo, preoccupato di essere accusato dell'omicidio di Cengaver, lascerà il paese per far calmare le acque. Intanto Demir verrà scagionato e potrà finalmente lasciare il carcere.