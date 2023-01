Lello Valsano sarà nuovamente al centro delle vicende di Un posto al sole. Negli episodi della serie partenopea in onda su Rai 3 dal 6 al 10 febbraio, infatti, inizierà il processo a suo carico per l'omicidio di Susanna Picardi. L'evento genererà nervosismo in tutti coloro che ne sono coinvolti e in particolare Viola e Niko che lo affronteranno in modo fra loro diverso.

Nel frattempo Damiano - entrato nella squadra dei Falchi - sarà coinvolto in una sparatoria, così come Giulia, Angela e Clara. Intanto una misteriosa figura minerà nuovamente la felicità di Marina e Roberto.

Un posto al sole, trame 6-10 febbraio: Niko affronta il processo a Lello Valsano

Gli episodi Un posto al sole in onda dal 6 al 10 febbraio vedranno al centro delle vicende l'inizio del processo a Lello Valsano che genererà ansia e nervosismo in tutte le persone coinvolte. Viola e Niko, le persone maggiormente colpite dall'evento, affronteranno il tutto in maniera completamente diversa e in particolar modo l'avvocato vivrà una giornata davvero difficile che, però, si concluderà con un imprevisto. Il giovane si avvicinerà molto a Manuela, ma in seguito, si sentirà molto in colpa nei confronti di Susanna.

Nel frattempo, Cerrutti farà caso a un consiglio di Mariella e deciderà di accettare la proposta che gli ha fatto Bufalotto di vedersi.

Intanto, Silvia sarà sempre più in difficoltà e non saprà più come fare per uscire dalla crisi in cui versa il Vulcano a causa della pubblicità negativa fatta sui social in seguito alla denuncia che Alice ha fatto nei confronti di Nunzio.

Upas, puntate 6-10 febbraio: Bianca cerca di far riconciliare i genitori

Marina, dopo la breve trasferta a Londra, tornerà a Napoli e deciderà di concentrarsi totalmente sull'organizzazione del suo matrimonio, ma qualcosa potrebbe minare la ritrovata armonia con Roberto.

Nel frattempo, Manuela soffrirà molto per via del fatto che Niko l'abbia allontanata in maniera brusca dopo il loro momento di vicinanza, mentre lui si renderà conto che è giunto il momento di voltare pagina.

Nel frattempo, Bianca sarà in preda ai sensi di colpa per essere stata in qualche modo la causa degli attriti sorti tra i suoi genitori e così metterà in atto un tenero escamotage per provare a farli riavvicinare.

Viola e Antonio, intanto, cercheranno di abituarsi al nuovo agente di scorta mentre Damiano, entrato a far parte della squadra dei "Falchi", rischierà di ritrovarsi coinvolto in una situazione molto pericolosa che riguarderà anche Giulia, Angela e Clara.

Giulia, Angela e Clara coinvolte in una sparatoria

Marina e Roberto riusciranno a superare i loro problemi e si riconcilieranno. I due, poi, daranno il bentornato a Silvana che riprenderà il suo lavoro di domestica a casa loro dopo essere stata ingiustamente licenziata. Tuttavia, come rivelano gli spoiler sugli episodi di Un posto al sole della settimana, una misteriosa figura potrebbe mettere seriamente a rischio la serenità della coppia.

Nel frattempo, Ornella dovrà prendere una decisione molto importante circa il suo futuro professionale.

Riccardo e Rossella, intanto, continueranno ad avere delle incomprensioni e come se non bastasse, Crovi si scontrerà con la Bruni a causa di un'emergenza medica.

Poco dopo, Angela, Giulia e Clara vivranno degli attimi terribili restando coinvolte in una sparatoria in pieno giorno che sembrerà il preludio a una nuova guerra tra i clan camorristici del centro storico.

Infine, Anna Boschi riferirà a Franco una notizia che lo porterà a dover compiere una scelta per nulla semplice.