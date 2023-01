Le anticipazioni riguardanti le future puntate di Terra Amara si concentrano sulle figure di Gaffur e Saniye.

Secondo le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, la coppia di domestici vedrà vacillare il proprio matrimonio, all'apparenza solido. L'arrivo di Seher farà cadere il capomastro in tentazione e la nuova bambinaia di Adnan metterà in atto un piano, con l'intento di poter ottenere denaro.

Ma nel momento in cui cercherà di ingannare Demir, fingendo di essere in attesa di un suo figlio, questi la costringerà a confessare la sua relazione clandestina con Gaffur: a quel punto Saniye crederà che il figlio che aspetta la domestica sia del marito.

Una situazione complicata, che spingerà la donna a chiedere il divorzio.

Seher confessa la relazione con il capomastro

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Seguendo la storyline della soap turca ben presto la vera natura di Seher verrà a galla. Infatti, la domestica, dopo aver spinto Gaffur a tradire la moglie, cercherà di trarre in inganno pure Demir.

Approfittando di un momento di debolezza del padrone, che sarà ubriaco, Seher si infilerà nel suo letto per poi affermare di aver subito violenza fisica. Non passerà molto tempo prima che la domestica confessi a Hunkar di essere incinta e che il figlio è proprio di Demir. Al contempo la giovane chiuderà la relazione con Gaffur con la speranza di essere creduta dai padroni e di poter avere del denaro.

Hunkra a questo punto parlerà con il figlio, il quale le confesserà di aver scoperto anni prima di essere sterile e quindi incapace di generare figli.

Con questa consapevolezza, Demir affronterà Seher e, puntandole una pistola alla tempia, la costringerà a confessare che il figlio che attende non è suo. Messa alle strette, la domestica dirà di aver avuto una relazione con Gaffur e che quindi il figlio che attende è del capomastro.

Saniye caccia il marito da casa

Venuti a sapere della relazione tra Seher e Gaffur, per evitare inutili pettegolezzi, Hunkar e Demir chiederanno al capomastro di poter parlare con lui privatamente.

Gaffur negherà la relazione con la domestica, ma la conversazione sarà ascoltata da Saniye, la quale - già consapevole della tresca del marito - si dispererà a seguito della scoperta della gravidanza.

Per questa ragione, la donna caccerà di casa il marito, tirandogli dietro i suoi effetti personali, mentre Gaffur cercherà ancora di negare di averla tradita.

Successivamente Hunkar, in collera per via della sua impossibilità di dare un figlio a Gaffur (al contrario dell'amante), deciderà di comunicare agli Yaman di aver intenzione di chiedere il divorzio.

Intanto Hunkar, per cercare di non far spargere la voce del tradimento, manderà via Seher, ma non è detto ciò sarà sufficiente per far ricredere Saniye e perdonare il marito.