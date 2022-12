Le prossime puntate di Terra Amara vedranno Seher protagonista. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, ben presto la domestica architetterà un piano per poter ottenere molto denaro dalla famiglia Yaman. Infatti, dopo essersi liberata della bambinaia di Adnan prendendo il suo posto, e dopo aver sedotto Gaffur mettendolo nei guai con la moglie, Seher manifesterà i sintomi di una gravidanza. La donna non ci penserà due volte ad approfittare di un momento in cui Demir è ubriaco per infilarsi nel suo letto e affermare poi che l'uomo ha abusato di lei.

A questo punto la domestica penserà bene di dire di essere incinta del padrone e deciderà di chiudere in maniera brutale con il capomastro.

Seher finge di aver passato la notte con Demir

Le anticipazioni di Terra amara si concentrano sulla figura di Seher. Seguendo la storyline della soap turca, dopo aver coperto che il marito l'ha tradita ripetutamente con la collega, Saniye aggredirà Seher ma verrà fermata da Hunkar, la quale deciderà di non cacciare nessuno delle due donne. A questo punto, Seher approfitterà della situazione per architettare un piano che possa darle sicurezza economica. Essendo incinta (le circostanze faranno credere che il figlio sia di Gaffur), deciderà di far credere a tutti che sia proprio Demir il padre del suo bimbo.

Approfittando dell'assenza di Zuleyha, e di un momento in cui Yaman sarà ubriaco lontano dalla villa, si infilerà nel suo letto. Demir resterà scioccato il giorno dopo vedendo la domestica a fianco a lei ma non si ricorderà quello che è accaduto. Così Seher dirà a Hunkar che il figlio si è approfittato di lei. Il piano di Seher sembrerà procedere ma la donna dovrà fare i conti con la presenza Gaffur.

Seher chiude con Gaffur

Nonostante sia stato scoperto dalla moglie che proverà a perdonarlo, il capomastro non sembrerà disposto a rinunciare a Seher, e continuerà a mostrarsi molto interessato a lei. Ma la domestica non vorrà più tra i piedi Gaffur visto che ormai avrà alzato il tiro puntando al denaro degli Yaman. Così per non avere inutili distrazioni, Seher deciderà di chiudere in maniera piuttosto brusca con il capomastro, il quale non solo ci resterà molto male ma non riuscirà nemmeno a darsi pace per il modo in cui la donna ha cambiato idea nei suoi riguardi in maniera repentina.

La situazione alla villa, tra mancate verità e bugie, si farà sempre più intricata e complicata. Inoltre se Zuleyha dovesse scoprire che il marito ha passato la notte con Seher cosa potrebbe succedere? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.