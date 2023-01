Un assalto a Villa Yaman porterà gravi conseguenze nella famiglia di Züleyha. Come racconteranno le prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, un gruppo di criminali farà irruzione nella villa causando paura e disperazione. Alla fine se ne andranno, ma rimarrà un mistero da risolvere: Demir sparirà nel nulla.

Il rapimento di Leyla

Züleyha attraverserà uno dei momenti più duri della sua vita: la figlia Leyla verrà sequestrata e nessuno avrà la più pallida idea di dove sia finita. Fortunatamente l'angoscia durerà poco: grazie a una chiamata anonima, la famiglia Yaman riceverà le indicazioni necessarie per recuperare la piccola Leyla, che avrà modo di rientrare a casa sana e salva.

Ad ogni modo, a Züleyha sarà chiaro che qualcuno sta cercando di fare del male alla sua famiglia, ma non riuscirà a capire il perché.

L'arresto di Demir

Nonostante il rilascio della figlia, Züleyha non riuscirà ad avere un momento di tregua. Poco dopo la liberazione della piccola, la polizia piomberà a Villa Yaman per arrestare Demir: verrà accusato dell'omicidio di Sevda, e almeno per il momento sarà l'unico sospettato. Per la giovane sarà l'ennesima disgrazia da affrontare.

Demir, però, non avrà nessuna intenzione di rimanere in carcere, visto che è anche innocente: è stata Ümit a uccidere erroneamente la madre facendo partire un colpo di pistola, lui ha occultato il corpo per salvarle la pelle e per impedirle di finire in carcere.

Demir sarà determinato a evadere e, per farlo, chiederà aiuto a Fikret: grazie al fratellastro riuscirà a scappare dalla prigione e a ritornare in villa.

L'assalto a Villa Yaman

Fikret avrebbe preferito che Demir se ne fosse subito andato via lontano da Çukurova, ma lui non avrebbe potuto stare lontano da Züleyha e dai suoi figli, così tornerà in villa e progetterà la fuga insieme a loro.

Dovranno però farlo in fretta, visto che la polizia gli sta alle calcagna. Ad ogni modo, se non saranno le forze dell'ordine a trovarlo, ci penseranno i suoi nemici a prenderlo.

Demir sarà intento a spiegare a Züleyha il suo piano di fuga, ma proprio in quel momento alcuni criminali faranno irruzione nella tenuta. Saranno incappucciati e armati di pistole, pronti per distruggere qualsiasi cosa.

All'interno della villa scoppierà il panico.

Demir sparisce nel nulla

Fikret e Demir proveranno a proteggere tutti coloro che saranno presenti nella villa, dove in quel momento regneranno urla e lacrime. Finalmente riusciranno a far scappare i criminali, ma nella villa ci saranno dei feriti gravi come Üzum, la figlia di Saniye e Gaffur. I bimbi di Züleyha staranno bene, ma non ci sarà nessuna traccia di Demir: l'uomo sembrerà sparito nel nulla.

Tutti inizieranno a cercarlo, compreso Fikret, ma nessuno riuscirà a trovarlo. Che fine avrà fatto Demir?