Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, la famiglia Yaman si ritroverà ad affronterà l'ennesima tragedia: la piccola Leyla verrà rapita dalla villa e nessuno della famiglia o dei dipendenti si accorgerà di nulla. Sarà Gülten a notare la sparizione della bimba, quando andrà a trovarla in camera. Züleyha sarà disperata: chissà dove possa essere finita sua figlia, ma soprattutto chi sarà il criminale che l'ha portata via così di soppiatto?

Il ricatto di Ümit

Nelle prossime puntate di Terra amara, Ümit sarà la spina nel fianco di Demir e Züleyha.

Minaccerà il suo ex amante chiedendogli di lasciarla vivere a Villa Yaman, se non vuole che vada dalla polizia e lo denunci per il delitto di Sevda.

Demir cederà al ricatto e a Züleyha sembrerà di vivere un incubo: Ümit è entrata nelle loro vite solo per "torturarli". I problemi inizieranno ad accumularsi, soprattutto quando Demir le svelerà il ricatto che gli ha fatto Ümit e soprattutto che Sevda purtroppo non c'è più proprio perché è stata uccisa dalla figlia. Intanto la polizia troverà il corpo senza vita di Sevda.

L'offerta di Betül

Demir e Züleyha proveranno a trovare un modo per cacciare la ragazza di casa, così firmeranno un accordo in cui le promettono che il figlio che attende diventerà uno Yaman a tutti gli effetti.

A Ümit questo non basterà e sarà determinata a rimanere in villa. A cercarla di farla "ragionare" ci penserà Betül, che le proporrà di vivere a casa sua.

All'inizio rimarranno tutto un po' sbigottiti, ma alla fine crederanno che potrebbe essere un bene che la ragazza rimanga nella Tenuta Yaman ma in una diversa casa, almeno potranno tenerla sotto controllo.

L'ottimismo di Züleyha

Dopo tante diatribe, Züleyha e Demir avranno l'opportunità di trascorrere del tempo da soli. Il periodo difficile che stanno attraversando a causa di Ümit li sta mettendo a dura prova. Nonostante tutto, però, sembreranno più vicini che mai.

L'amore li sta tenendo uniti e Züleyha è fiduciosa: ben presto questo periodo cupo passerà.

Il sequestro di Leyla

L'ottimismo di Züleyha non basterà alla famiglia Yaman per avere una vita facile, anzi si troveranno davanti all'ennesima tragedia. In villa Gülten andrà a vedere come sta la piccola Leyla. Andrà nella sua stanza, ma di lei non ci sarà la benché minima traccia: la bambina è stata rapita. Sia Gülten che Fadik andranno nel panico: qualcuno si è intrufolato a Villa Yaman e l'ha rapita, ma chi potrebbe essere stato?

Nessuno si è accorto di nulla, quindi non si avrà la benché minima idea di dove la bambina possa essere stata portata. I dubbi saranno tanti, ma purtroppo non troveranno risposta. Quando Züleyha scoprirà del rapimento della bimba andrà fuori di testa e non avrà nessun sospetto su chi abbia potuto commettere un gesto così vile.