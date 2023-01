Alice Barisciani finisce nei guai e al centro delle polemiche prima della scelta finale di Federico a Uomini e donne. In queste ore, infatti, la giovane corteggiatrice ha alimentato un bel po' di polemiche per degli scatti che ha scelto di postare e condividere sulla sua pagina Instagram.

Le foto testimoniavano il racconto di una delle serate di Alice ma, i fan attenti del talk show Mediaset, hanno notato e scoperto che non si trattava di foto reali bensì di scatti fake che sono stati presi da Pinterest.

Alice finisce nei guai prima della scelta finale di Federico a U&D: spuntano le foto finte sui social

Nel dettaglio, qualche giorno fa Alice ha postato sui social delle foto in cui si mostrava in discoteca. Fin qui nulla di strano se non fosse che, a distanza di qualche ora, i fan di Uomini e donne hanno smascherato Alice e scoperto che si trattava di foto finte, scaricate dalla corteggiatrice su Pinterest.

A quanto pare, infatti, lo scopo di Alice pare fosse quello di far ingelosire il tronista a poche registrazioni ormai dalla scelta finale e in questo modo metterlo alla prova e avere una sua reazione.

Un tentativo che, tuttavia, non ha dato gli effetti sperati dato che la giovane corteggiatrice di Federico Nicotera si è trovata travolta da una marea di polemiche e critiche molto aspre su web e social.

I fan di Uomini e donne sbottano contro Alice e difendono Carola

Immediata la reazione dei fan social di Uomini e donne che, dopo aver smascherato il piano di Alice non si sono fatti problemi a polemizzare contro la corteggiatrice, difendendo l'altra pretendente Carola.

In passato, infatti, Alice era stata particolarmente dura e severa nei confronti della sua "rivale" in amore, accusandola di essere interessata in primis alla visibilità social e alla popolarità piuttosto che a Federico Nicotera.

E, adesso che Alice è caduta nella "trappola" delle foto social per far ingelosire il tronista, ecco che i fan di Uomini e donne accusano la corteggiatrice di aver fatto una brutta figura e difendono Carola, augurandosi che possa essere lei ad avere la meglio al rush finale.

Federico Nicotera metterà in dubbio Alice prima della scelta finale a Uomini e donne?

Cosa succederà a questo punto? Quale sarà la reazione di Federico Nicotera dopo questa accesa polemica social sul conto di Alice?

Di sicuro, la storia degli scatti finti sarà al centro della prossima registrazione di Uomini e donne in programma il 6 gennaio, la quale potrebbe essere l'ultima per Federico prima della fatidica e ormai attesissima scelta finale in studio.

Tale situazione finirà per compromettere il percorso di Alice con Federico? Lo scopriremo nel corso della prima registrazione del mese di gennaio.