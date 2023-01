Nell'attesa che venga registrata una nuova puntata di U&D, Alce Barisciani è finita al centro delle chiacchiere per una mossa social un po' particolare. I più attenti fan del dating-show, infatti, hanno scoperto che le foto che la corteggiatrice ha postato su Instagram la sera di Capodanno non avevano lei come protagonista: la giovane ha "rubato" le immagini di un'altra facendo credere ai follower e a Federico di essere stata in discoteca a festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Aggiornamenti sui giovani di U&D

Quando manca poco all'addio di Federico a U&D (il giovane e Lavinia presto saranno sostituiti da new entry), una sua corteggiatrice finisce al centro del Gossip per un comportamento inaspettato e provocatorio.

Alice avrebbe cercato di far ingelosire Nicotera pubblicando alcune foto su Instagram. Nelle immagini "incriminate" (e che la ragazza ha postato su Instagram tra il 31 dicembre e il 1° gennaio), si vede una mora di spalle che si diverte in discoteca.

I più attenti, però, non si sono lasciati ingannare dalle apparenze e si sono messi alla ricerca degli scatti originali: la protagonista di queste fotografie, infatti, non è Barisciani ma una persona che le ha caricate su Pinterest qualche tempo fa.

La spasimante di Federico, dunque, avrebbe fatto finta di essere andata a ballare a Capodanno, e secondo i fan il suo intento era solo quello di far provare gelosia al tronista.

Attesa per le scelte di U&D

Chi segue il percorso di Nicotera sin dall'inizio, sa benissimo che si è lamentato più volte delle uscite di Carola, del suo trovarsi spesso in discoteca e dell'uso che fa dei social network. Dopo quello che è successo con Alice, molti fan si sono esposti per consigliare al tronista di U&D di aprire gli occhi e capire chi ha davvero davanti.

Quella messa in atto da Barisciani, infatti, sembra una strategia vera e propria, un modo piuttosto diretto per far credere a Federico una cosa che non è accaduta solo per farlo ingelosire.

Il comportamento della corteggiatrice non è piaciuto a tanti spettatori del dating-show, soprattutto perché lei è stata la prima a puntare il dito contro la "rivale" Carpinelli quando in studio è stata accusata di voler diventare un'influencer e di non ambire veramente al cuore del romano.

Anticipazioni puntate di U&D di gennaio

Quello che Alice ha fatto in questi giorni, probabilmente sarà argomento di discussione nella prossima registrazione di U&D: il cast si ritroverà agli Elios venerdì 6 gennaio, e in serata trapeleranno tutte le anticipazioni.

Le ultime riprese del dating-show del 29/12 giorno hanno visto Nicotera commentare l'esterna con Alice e le lacrime di Carola per essere rimasta a casa. In quell'occasione Maria De Filippi ha cercato di indagare su quanto manca al tronisti prima di prendere la decisione che tutto il pubblico aspetta da mesi.

Il romano ha fatto sapere che farà la scelta solo dopo aver trascorso una giornata intera con entrambe le sue corteggiatrici, con le quali vorrebbe ritrovare un equilibrio prima di fare il nome della sua preferita.

L'addio di Federico al programma di Canale 5, comunque, dovrebbe avvenire entro fine gennaio.

Anche Lavinia Mauro è vicina a lasciare la trasmissione con il suo spasimante del cuore: la ragazza è indecisa tra Alessio Corvino e Alessio Campoli, i due giovani che sta frequentando da un po' e tra i quali non riesce proprio a decidersi.

In seguito alle scelte degli attuali protagonisti del Trono Classico, il cast dovrebbe essere del tutto rinnovato: sui nuovi tronisti, però, si sa ancora pochissimo.