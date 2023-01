Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily di stampo nostrano nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, riguardo gli episodi che andranno in onda dal 9 al 13 gennaio, raccontano che il commendatore Umberto proverà a corrompere l'ingegner Bonetti, ovvero l'addetto alla ristrutturazione di Palazzo Andreani. Pensando che il suo escamotage sortirà l'effetto sperato, il padre di Marta (Gloria Radulescu) festeggerà il successo assieme al nuovo alleato Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco).

Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), intanto, si vedranno costretti a rivendere l'immobile acquistato con la società William e ciò sarà vissuto come un grande fallimento dal gestore del Bar Bottini. Il socio di Salvatore Amato (Emanuel Caserio), successivamente, non sopporterà le provocazioni di Ferdinando finendo per colpire in pieno viso il fidanzato ufficiale di Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena). Sebbene non vi sono spoiler ufficiali a riguardo, Marcello potrebbe vendicarsi di Umberto iniziando a corteggiare Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

La faida di Adelaide e Marcello contro Umberto, Flora e Ferdinando

Da quando, negli ultimi episodi della scorsa stagione della soap, Umberto decise di troncare la relazione con Adelaide perché innamoratosi di Flora, la contessa aveva deciso di vendicarsi del banchiere a tutti i costi.

Desiderio di rivalsa che, nel capitolo in essere dello sceneggiato, sta vedendo al fianco della nobile Di Sant'Erasmo un alleato come Marcello per fronteggiare la coppia composta dalla stilista e dal commendatore, alleanza che verrà arricchita a breve dall'entrata anche di Ferdinando.

Faida tra due fazioni che, come anticipato, porterà il banchiere, dopo la défaillance affaristica iniziale, a mettere le mani sull'ambito Palazzo Andreani.

Marcello potrebbe vendicarsi di Umberto iniziando a corteggiare Flora

L'esperienza professionale nonché affaristica tra Marcello, fresco di studi elvetici d'economia e finanza, e il consumato Umberto, il quale porta con sé decenni di business, è irrimediabilmente impari.

Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali a riguardo, tale disparità potrebbe indurre il cameriere a vendicarsi di Guarnieri senior iniziando un serrato corteggiamento nei confronti della figlia di Achille (Roberto Alpi).

Qualora Marcello dovesse riuscire a far breccia nel cuore della giovane Gentile Ravasi, difatti, sarebbe quasi certo di distruggere sentimentalmente Umberto e, di conseguenza, avere strada libera nei prossimi affari che intavolerà assieme alla contessa Adelaide.