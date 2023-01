L'appuntamento con le nuove puntate di Uomini e donne del mese di gennaio 2023 promette grandi colpi di scena e sorprese.

Le anticipazioni sul talk show rivelano che ci sarà spazio per gli sviluppi del percorso di Federico Nicotera, che ha tenuto banco nel corso delle riprese del 6 gennaio.

Giallo invece sull'assenza in studio di Armando Incarnato: il cavaliere napoletano del trono over non ha preso parte alle riprese di questa settimana e, al momento, non si conoscono i dettagli e i motivi ufficiali.

Federico porta in esterna Carola, lei non lo bacia: anticipazioni U&D gennaio

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne di gennaio rivelano che Federico è stato protagonista di una nuova esterna con Carola.

Lei gli ha fatto compagnia a lavoro si sono ritrovati così a trascorrere un bel po' di tempo assieme. Tra i due, però, non c'è stato un nuovo bacio: questa volta è stata la corteggiatrice a tirarsi indietro nel momento in cui si era venuta a creare la possibilità di un momento di tenerezza con il tronista.

Carola ha evitato il bacio passionale con Federico, limitandosi a salutarlo con un bacio sulla guancia.

Tuttavia, le anticipazioni delle nuove riprese del talk show di Maria De Filippi, rivelano che durante l'esterna di questa settimana, Carola si è lasciata andate e si è dichiarata apertamente al tronista.

Carola si dichiara a Federico: anticipazioni U&D nuove puntate gennaio

La ragazza ha ammesso di provare dei sentimenti forti nei confronti di Federico Nicotera ma, al tempo stesso, sostiene di aver paura.

In studio, poi, non sono mancate le discussioni: Federico, infatti, dopo il filmato dell'esterna ha ammesso di non fidarsi al 100% della pretendente e l'ha accusata di essere una ragazza superficiale.

E poi ancora, le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne del 2023 rivelano che c'è stato anche un colpo di scena legato all'assenza in studio di Armando Incarnato.

Armando non presente in studio: anticipazioni U&D gennaio 2023

Il cavaliere napoletano, infatti, non ha preso parte alle riprese del programma che si sono svolte il 6 gennaio e, ovviamente, la sua assenza non è passata inosservata tra i numerosi fan social.

La settimana precedente, infatti, Armando era stato protagonista di un acceso scontro in studio con Maria De Filippi: i due si ritrovarono ai ferri corti e, la padrona di casa del talk show, non risparmiò dei sonori attacchi nei confronti del cavaliere.

Tuttavia, al momento, non si sa se questa assenza sia dovuta proprio al clima teso che si è venuto a creare con la conduttrice del talk show dei sentimenti di Canale 5 oppure se, dietro la non presenza di Armando in studio, si celino altri motivi personali.