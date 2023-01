La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera creata da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio, raccontano che Veronica (Valentina Bartolo) tornerà a lavorare nell'atelier milanese dopo essersi licenziata a causa della dura reazione del compagno Ezio (Massimo Poggio).

Alla signora Zanatta, inoltre, non passerà inosservata la lampante complicità crescente tra Colombo senior e Gloria (Lara Komar), reiterato feeling che fomenterà in Veronica alcuni dubbi circa la valenza del suo legame sentimentale con Teresio.

Quest'ultimo riuscirà finalmente a concretizzare l'acquisto di un capannone che servirà per avviare l'attività in proprio e tale compravendita sarà motivo di festeggiamenti in casa Colombo. Veronica, complice il suggerimento della figlia Gemma (Gaia Bavaro), deciderà di invitare a cena a casa sua la capo commessa. L'attore Massimo Poggio, nel corso di una recente intervista, ha asserito che nel rapporto tra il suo personaggio Ezio e Gloria ci saranno dei colpi di scena.

Massimo Poggio: 'Tra Ezio e Gloria ci saranno dei colpi di scena'

Negli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7, c'è stato un passionale bacio tra Ezio e Gloria, momento di complicità che i due hanno volutamente deciso di archiviare non facendone menzione a terzi.

Ciò non toglie che tale effusione tra Moreau e Colombo pareva covare sotto la cenere da tempo e difficilmente i sentimenti che provano l'un l'altro non emergeranno in maniera prorompente nelle prossime puntate. Malgrado non si tratta di spoiler ufficiali, qualche indizio a conferma di questa sensazione l'ha fornita il protagonista maschile di questa storyline amorosa.

L'attore Massimo Poggio, difatti, ha asserito come il bacio tra Ezio e Gloria ha rappresentato un momento particolarmente importante che resterà tra le memorabili puntate della soap di Rai 1, aggiungendo come il rapporto tra Moreau e Colombo sarà presto colmo di colpi di scena.

Retroscena sulla partenza di Stefania negli Stati Uniti

L'attore piemontese, inoltre, ha voluto svelare un retroscena legato alla partenza della figlia Stefania (Grace Ambrose) a Washington.

Poggio ha fatto presente come la giovane Colombo, prima di lasciare Milano, era profondamente preoccupata per le continue liti tra Ezio e Veronica, così aveva parlato con mamma Gloria invitandola a prendersi cura di Teresio durante la sua assenza.

L'eventuale nuova vicinanza tra Gloria ed Ezio potrebbe, quindi, esserci anche grazie alle parole che la giovane scrittrice ha rivolto in precedenza alla madre.