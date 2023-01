Le anticipazioni elle nuove puntate di Uomini e donne previste su Canale 5 nel corso del mese di gennaio 2023 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Spazio in primis alle vicende di Federico Nicotera, che sta portando avanti il suo percorso in studio con Carola e Alice.

Nel corso dell'ultima registrazione ci sono stati un po' di momenti di tensione tra il tronista e le due pretendenti, in particolar modo con Carola, che lo ha gelato con una rivelazione del tutto inaspettata in vista della scelta finale.

Federico e Carola ancora ai ferri corti: anticipazioni U&D nuove puntate

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove puntate di Uomini e donne 2023 sarà incentrato in primis sulle novità legate al trono di Federico Nicotera.

Il tronista porterà in esterna Alice e, questa volta, deciderà di farle conoscere una delle persone più importanti della sua vita: il nonno.

Situazione differente con Carola, dato che tra i due ci sarà una nuova accesissima discussione in studio. I toni saranno animati e, alla fine del confronto, non riusciranno a trovare un punto di incontro assieme.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Carola ammetterà che i suoi sentimenti sono decisamente cambiati nel corso delle ultime settimane.

Carola spiazza e gela Federico con un no: anticipazioni U&D nuove puntate

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la corteggiatrice, senza troppi mezzi termini, ammetterà che fino a qualche tempo fa sentiva di provare delle sensazioni forti nei confronti del tronista, tanto da poter dire di essere sul punto di innamorarsi di lui.

Peccato, però, che dopo una serie di atteggiamenti compromettenti avuti da Federico Nicotera nel corso degli ultimi tempi, la situazione sarebbe nettamente cambiata.

Ad oggi, infatti, Carola ammetterà che in vista della scelta finale non se la sentirebbe di dirgli "sì". In questo modo, quindi, la corteggiatrice finirà per gelare il tronista, rivelando apertamente che attualmente il suo sarebbe un no secco alla scelta finale.

Federico deluso dal rifiuto di Carola in vista della scelta: anticipazioni U&D

Ovviamente, tale confessione non renderà indifferente il tronista: in studio non nasconderà la sua amarezza per la confessione della corteggiatrice.

Successivamente Gianni Sperti proverà a prendere in mano le redini della discussione tra i due e cercherà così di capire meglio le motivazioni di Carola.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la corteggiatrice scoppierà in lacrime e, pur ammettendo di tenerci a Federico, ammetterà di non essere soddisfatta del percorso fatto nel corso degli ultimi tempi.

Nel momento in cui Maria De Filippi chiederà a Federico con quale delle due pretendente volesse ballare in studio, il tronista sceglierà Carola.

La reazione di Alice non sarà delle migliori e la ragazza, furiosa, si alzerà dal centro studio per tornare al suo posto, indispettita e amareggiata dalla scelta del tronista.