Continua su Canale 5 la programmazione della soap opera americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 16 a sabato 21 gennaio, Katie e Brooke sproneranno Donna a lottare per tornare con Eric. Quest'ultimo riceverà l'ultimatum di Quinn di allontanare definitivamente l'ex moglie dalla sua vita, mentre Steffy dirà a Hope di non influenzare Finnegan nell'avere un rapporto con Sheila.

Donna rassicura Eric

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 16 al 21 gennaio, Donna rassicurerà Eric che non sta male, ma che è solo preoccupata per lui.

Il timore di Logan è principalmente quello che l'uomo stia patendo la situazione. All'improvviso Donna finirà per caso tra le braccia di Eric e questo gli farà ulteriormente capire che non è più impotente. Successivamente Forrester si recherà da Quinn. Donna invece racconterà alle sue sorelle tutto quello che è successo con Eric.

Zende dice a Thomas di non essere geloso che sta con Paris

Secondo le anticipazioni televisive fino al 21 gennaio, Katie e Brooke saranno certe che Eric e Donna debbano stare insieme e sproneranno Donna a combattere per avere l'uomo. Intanto Thomas e Zende saranno alla Forrester Creations ed i due si troveranno a parlare pure di Paris. Il giovane Forrester chiederà al cugino se è contrario al fatto che la sua fidanzata abiti insieme a lui.

Zende però non si mostrerà contrario ed in seguito inviterà Buckingham a trascorrere una serata insieme.

Nel frattempo Brooke sarà convinta che Eric è innamorato di Donna e parlerà direttamente con lui, dicendogli come l'unica persona con cui potrà avere una relazione è solo sua sorella. Quinn udirà il dialogo tra i due senza farsi notare e sarà in preda alla collera.

In seguito si sfogherà con Shauna, rivelandole di essere pronta a tutto pur di allontanare Logan da suo marito. In tutto questo Eric sarà riconoscente alle sorelle Logan per essersi preoccupate per lui.

Donna si scuserà per l'eccessiva invadenza avuta, ma Eric la ringrazierà per la vicinanza mostrata nell'ultimo periodo.

Carter non crede di poter avere speranze con Quinn

In base agli spoiler della prossima settimana, tra Katie e Carter l'intesa crescerà sempre di più. Intanto Quinn si confronterà duramente con Donna, arrivando al punto di minacciarla se continuerà a ostacolare il suo matrimonio. Logan le riferirà che non potrà mai essere un'estranea con Eric, in quanto in passato sono stati sposati. Fuller però non vorrà sentire ragioni e ribadirà il concetto che le Logan non dovranno avere più niente a che fare con il patriarca Forrester.

Nel frattempo Walton non si farà strane idee sul fatto di poter tornare insieme a Quinn. Quest'ultima si recherà da Eric e lo porrà davanti ad una scelta. L'anziano Forrester alla fine deciderà di licenziare Donna. Infine Steffy dirà espressamente a Hope che lei è libera di poter avere un rapporto con Deacon, ma che non dovrà influenzare in nessun modo Finnegan con Sheila.