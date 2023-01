Dopo una settimana di pausa, il cast di U&D si è ritrovato per dare vita a nuove riprese. Sono giorni che i fan si interrogano su varie questioni rimaste in sospeso nella precedente registrazione: se almeno uno tra Federico e Lavinia farà la scelta, se Armando tornerà in studio o è stato davvero "cacciato", se saranno presentati i nuovi tronisti. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per aggiornare i curiosi su tutto quello che è accaduto agli Elios nel pomeriggio del 12 gennaio, sia tra i personaggi del Trono Classico che tra quelli del Trono Over.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Sono settimane che i fan di U&D si aspettano una scelta: dopo i ritiri di Federica Aversano e Federico Dainese, sono rimasti in due a cercare l'amore sulla poltrona rossa. I percorsi di Lavinia e Federico, però, ormai vanno avanti da mesi e la maggior parte dei telespettatori pensa che sia arrivato il momento di prendere una decisione.

Nel corso della precedente registrazione, però, sia Nicotera che Mauro hanno detto di non essere pronti a scegliere: entrambi i tronisti hanno parlato di una confusione che non gli permette di capire quale persona vogliono frequentare lontano dai riflettori.

La romana, ad esempio, lo scorso 6 gennaio ha discusso animatamente con Alessio Corvino sulle foto che dei passanti gli hanno fatto di nascosto a Capodanno.

Nonostante il corteggiatore abbia detto più volte che la bionda che era con lui è solo un'amica, Lavinia l'ha rimproverato per gli atteggiamenti poco rassicuranti che ha fuori dagli studi tv.

Il gesto che preoccupa gli spettatori di U&D

I fan di U&D hanno sempre pensato che il tronista più vicino alla scelta fosse Federico: da quasi un mese, però, anche il romano non fa altro che rimandare la sua decisione finale perché è assalito da mille dubbi.

Qualche giorno prima della registrazione del 12 gennaio, inoltre, il nonno di Nicotera ha smesso di seguire Carola su Instagram: secondo alcuni spettatori, questo gesto social potrebbe avere a che fare con la preferenza del ragazzo tra le sue due corteggiatrici.

In più, la settimana scorsa l'ingegnere ha dato alla sua spasimante della persona superficiale dalla quale non riesce a staccarsi perché si sente come ammaliato da lei.

Alice, invece, non ha mai smesso di crederci soprattutto dopo che Nicotera le ha fatto conoscere suo nonno in esterna.

Neppure oggi Federico ha scelto, ma è stato informato da Carola che lei gli direbbe di no perché non prova più le stesse emozioni dell'inizio. Accese discussioni con tutte e due le corteggiatrici, stanche dell'indecisione del tronista.

Novità sul cast giovane di U&D

Un'altra anticipazione che i fan di U&D si aspettano di leggere a breve, è quella sull'arrivo nel Trono Classico di qualche volto nuovo. Dallo scorso settembre, infatti, non ci sono state né sostituzioni né new entry sulla poltrona rossa; una teoria che condividono in tanti, è che la redazione starebbe attendendo le scelte di Federico e Lavinia per rivoluzionare completamente il cast giovane della trasmissione.

Giovedì 12 gennaio, però, in studio si è parlato anche dei protagonisti del Trono Over e delle loro "vivaci" frequentazioni.

Riccardo sta uscendo con Gloria da settimane ma ancora non si sbilancia sui sentimenti che prova, Alessandro ha chiuso con Paola e ha riallacciato una conoscenza con Gemma nonostante l'avesse descritta come un'amicizia qualche puntata fa.

La curiosità del pubblico, però, è tutta rivolta ad Armando Incarnato e al suo ruolo nel dating-show. Dopo essere stato severamente rimproverato da Maria De Filippi in una recente registrazione, il cavaliere non ha preso parte a quella del 6 gennaio e nessuno ha mai fatto accenno alla sua insolita assenza. Alcuni fan hanno paragonato la situazione del cavaliere a quella di Pinuccia, "cacciata" dal programma dopo una serie di comportamenti sopra le righe.