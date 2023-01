Sono appena trapelate le anticipazioni della seconda registrazione settimanale di U&D: il blogger Pugnaloni fa sapere che neppure questo sabato 21 gennaio Federico e Lavinia hanno scelto.

Una notizia inaspettata, però, riguarda una corteggiatrice di Nicotera: Maria ha proposto un impiego ad Alice dopo aver saputo che è stata licenziata perché partecipa alla sua trasmissione. Novità anche sui protagonisti del Trono Over: Riccardo è stato messo alle strette da Gloria, mentre Biagio è nuovamente finito al centro di una polemica con Carla.

Gli sviluppi nel Trono Classico di U&D

Per il momento Federico non ha neppure annunciato quanto tempo manca alla sua decisione finale.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per informare fan e curiosi su quello che è successo in studio nel pomeriggio: il tronista romano ha incontrato Alice in camerino dopo la scorsa puntata e, dopo averla consolata, le ha dato un lungo ed appassionato bacio.

A spiazzare il pubblico presente, però, è stata la mancata reazione di Carola. Se in passato si era sempre arrabbiata quando ha visto Nicotera scambiarsi effusioni con la sua "antagonista", stavolta è rimasta impassibile.

Le domande della conduttrice di U&D

Maria si è accorta subito della freddezza con la quale Carola ha reagito all'ennesimo bacio tra Federico e Alice, così le ha chiesto spiegazioni.

La ragazza ha risposto che non aveva nulla da dire, anche perché sono ormai molte settimane che Nicotera si lascia andare prima con una e poi con l'altra in esterna, quindi per lei non era niente di nuovo.

Queste parole della corteggiatrice rimandano alle anticipazioni di una settimana fa, quelle che parlavano dell' "avvertimento" che Carpinelli ha dato al tronista quando l'ha visto molto vicino alla giovane Barisciani.

Carola ha ammesso che qualcosa in lei sta cambiando e che risponderebbe di "no" che Federico dovesse sceglierla in questo periodo.

Non è da escludere, dunque, che la bionda protagonista del Trono Classico possa rifiutare il romano nel caso venisse preferita ad Alice alla fine di un percorso lunghissimo e tortuoso.

La rabbia della protagonista di U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata il 21 gennaio, però, riguardano anche l'altra storica protagonista del Trono Classico.

Lavinia ha deciso di non lasciare il programma (ipotesi che aveva preso in considerazione nel corso delle riprese di una settimana fa) e oggi ha commentato le esterne che ha fatto nei giorni scorsi con entrambi i suoi corteggiatori.

La bella tronista ha baciato sia Alessio Campoli che Alessio Corvino, ribadendo per l'ennesima volta che non sa chi scegliere e che le piacciono tutti e due. Le reazioni che i ragazzi hanno avuto alla visione delle esterne, però, non sono piaciute a Mauro, che li ha rimproverati, si è arrabbiata e ha deciso di non ballare.

Dopo essere stata ufficializzata nel cast, oggi non si è parlato della new entry Nicole e dei primi incontri che ha avuto con i suoi spasimanti.

Sul fronte Over, invece, spazio a Riccardo e a Gloria: la dama ha raccontato che il pugliese le ha detto di provare per lei un sentimento molto vicino all'amore. Quando Guarnieri non ha confermato queste parole davanti a tutti, Nicoletti ha perso le staffe e gli opinionisti l'hanno pesantemente criticato: pressato dagli attacchi che stava ricevendo, il cavaliere si è rifugiato dietro le quinte e non è più riapparso davanti alle telecamere fino a fine riprese.