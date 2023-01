Gran parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 31 gennaio è stata dedicata all'intricata situazione tra Biagio e Carla. Maria De Filippi ha presentato la vicenda descrivendola come un "giallo", dopodiché ha dato parola ai protagonisti.

Le anticipazioni di questa registrazione di Uomini e Donne facevano riferimento a uno schiaffo che la dama ha dato al cavaliere in preda all'ira, ma questa scena in tv non è mai andata in onda.

Come molti spettatori pensavano, dunque, la redazione ha preferito "censurare" il gesto violento, mostrando al pubblico solo le urla e le cose poco carine che i due si sono detti in studio.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Quella che è stata trasmessa oggi in tv è stata una puntata di U&D ricca di tensione. Tra Biagio e Carla sono volate parole grosse, accuse e anche uno schiaffo: è stata la dama ad avvicinarsi in modo veemente al napoletano nel corso della loro accesa discussione.

Come i fan avevo appreso una decina di giorni fa dalle registrazioni Di Maro ha ricevuto una sberla in pieno volto: ma il 31 gennaio su Canale 5 questa scena non è stata mandata in onda.

I telespettatori hanno potuto assistere alle urla della donna, ai tentativi di difendersi del cavaliere, ai racconti di quello che è accaduto la notte precedente (come le telefonate alle 3 del mattino a Cleo, una signora alla quale Biagio aveva chiesto il numero di cellulare), ma non al momento in cui il protagonista del Trono Over è stato schiaffeggiato.

I momenti di tensione a U&D

I fan del programma si aspettavano che la redazione avrebbe "censurato" lo schiaffo di Carla e così è stato. Chi ha seguito la puntata di U&D del 31 gennaio, infatti, non ha assistito al momento in cui la dama ha dato una sberla a Biagio davanti a tutti.

Maria, d'accordo con i suoi autori, ha evidentemente preferito cancellare questa scena in fase di montaggio: tale scelta era stata fatta di recente anche con il finto svenimento di Pinuccia e col severo rimprovero che la conduttrice ha fatto ad Armando.

Nonostante la "censura", lo scontro tra il cavaliere e la sua ultima fiamma è stato acceso. Carla ha ammesso che stava iniziando ad affezionarsi a Di Maro, ma che lui ha trovato la prima scusa buona per chiudere la loro frequentazione. Il napoletano, invece, ha accusato la donna di avere ancora un legame col suo ex fidanzato, col quale si scambierebbe ancora tanti sms.

Quella che non è stata trasmessa in tv il 31 gennaio, a quanto pare non è l'unica sberla che il cavaliere del Trono Over ha ricevuto da Carla. Le anticipazioni dell'ultima registrazione, fanno sapere che Biagio ha ricevuto altri schiaffi fuori dagli studi quando ha cercato un confronto con la dama: stanco dell'aggressività della donna che ha frequentato per quasi un mese, Di Maro ha deciso di chiudere definitivamente il loro rapporto.