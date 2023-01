Sabato 28 gennaio Maria De Filippi ha condotto un nuovo appuntamento del suo dating-show Uomini e donne, che sarà trasmesso in tv tra qualche settimana.

Le anticipazioni che ha dato il blogger Pugnaloni sul web, fanno sapere che non ci sono state scelte da parte dei tronisti e che Federico ha baciato sia Carola che Alice. Sul fronte Over, Biagio ha chiuso con Carla dopo aver ricevuto altri schiaffi da lei lontano dagli studi, inoltre una rottura c'è stata anche tra Riccardo e Gloria.

Le novità sui protagonisti di U&D

Le anticipazioni che stanno circolando sui protagonisti del Trono Over, ad esempio, parlando soprattutto di conoscenze terminate e di momenti di tensione che ci sono stati in studio.

Biagio ha deciso di mettere fine alla frequentazione con Carla: i due hanno litigato a lungo e il cavaliere si è lamentato di altre sberle che la dama gli avrebbe dato lontano dagli Elios in settimana (il primo schiaffo c'era stato in studio la settimana precedente, ma probabilmente non andrà in onda). Il napoletano ha confermato di non volere accanto una donna che si comporta in questo modo, così ha messo un punto sulla loro frequentazione.

Anche tra Alessandro e Pamela le cose non sono andate bene: lui ha ammesso di non provare un grande trasporto e alla fine si sono detti addio di comune accordo.

L'indagine dell'opinionista di U&D

Un altro argomento che è stato affrontato in studio, è il tira e molla tra Riccardo e Gloria.

In settimana non ci sono stati contatti né telefonici né di persona tra i due, ma venerdì sera la dama di U&D è venuta a conoscenza di una chat tra Guarnieri e una ragazza di 21 anni.

La protagonista del Trono Over ha accusato il pugliese di averla presa in giro e di puntare alla conquista di giovanissime che non fanno parte della trasmissione.

Gianni Sperti si è offerto di dare un'occhiata alle conversazioni social del cavaliere e, dopo aver indagato sul suo cellulare, ha sostenuto che non ci sarebbe nulla di molto compromettente.

Deluso dalle critiche che Nicoletti gli ha rivolto davanti a tutti, Riccardo ha deciso di interrompere la loro frequentazione, ma solo dopo aver svelato che prima di questo episodio si era deciso a lasciare il programma insieme a Gloria.

Nessuna scelta a U&D

Dopo settimane vissute un po' nell'ombra, Roberta è tornata al centro dell'attenzione per l'arrivo in studio di due nuovi corteggiatori. Di Padua ha fatto la conoscenza di un 30enne e di un 40enne e, visto che di recente non si né vista né sentita con nessuno, ha deciso di accettare di scambiare il numero di telefono con entrambi per capire se può nascere qualcosa.

Le anticipazioni del Trono Classico, invece, hanno un po' deluso i fan di U&D. Neppure questo sabato 28 gennaio i tronisti hanno scelto: Lavinia non si è presentata in esterna con Campoli e Corvino, ma al suo posto ha mandato la mamma. Alessio "il biondo" ha interagito in modo timido con la possibile suocera, mentre "il moro" si è mostrato più a proprio agio in quella situazione di difficoltà.

Federico, invece, è uscito sia con Carola che con Alice e le ha baciate tutte e due. Quando Maria gli ha chiesto con chi volesse ballare, il romano ha optato per Barisciani e Carpanelli, tornato al posto, ha detto a Nicotera che non deve stupirsi se lei si mostra fredda nei suoi confronti. Entrambi i ragazzi seduti sulla poltrona rossa non hanno annunciato il giorno in cui intendono lasciare il programma.

Primi appuntamenti, infine, anche per Nicole: la nuova tronista ha iniziato a conoscere tre ragazzi.