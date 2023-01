Nella giornata di venerdì 6 gennaio si è registrata la nuova puntata di Uomini e donne, con tante novità che riguardano il trono classico e il trono over, che intanto torneranno in onda lunedì 9 gennaio su Canale 5.

Per quanto riguarda il trono classico, ancora nulla di fatto: i fan aspettano la scelta di Federico che tuttavia è ancora indeciso tra Carola e Alice. La tensione è altissima in studio e non mancano i litigi. Anche in questa nuova registrazione Federico non ha scelto, deludendo le aspettative dei telespettatori mentre Lavinia ha litigato con Alessio.

Tuttavia, ciò che ha attirato di più l'attenzione è stata la strana assenza di Armando, che non era nel parterre del trono over dopo la sfuriata di Maria De Filippi.

Uomini & Donne: le anticipazioni del Trono Classico

Per quanto riguarda le anticipazioni del trono classico che sono trapelate dalla pagina Instagram di Lorenzio Pugnaloni, al centro dell'attenzione c'è Federico, che non ha fatto ancora la sua scelta, nonostante Carola e Alice siano ansiose di una risposta e stanche di questa situazione che si sta prolungando oltremodo.

Federico ha portato in esterna Carola. I due si sono divertiti e hanno scherzato per tutto il tempo. In studio, però, Nicotera ha ammesso che la sua corteggiatrice è capace di ammaliarlo.

Al momento del ballo, non ha scelto nessuna delle ragazze.

U&D, anticipazioni registrazione classico del 6/01: Carola rifiuta Federico

Continuando con le anticipazioni di Uomini e Donne del trono classico, Lavinia ha litigato con Alessio Corvino, una volta messi a confronto al centro dello studio. La tronista ha scelto di portare in esterna l'altro Alessio, con il quale c'è stato un bacio.

Da sottolineare che è stata la stessa Lavinia a fare una sorpresa a Campoli.

Carola, invece, non ha voluto baciare Federico. Al termine della loro esterna, che tuttavia è andata bene, ha preferito dargli un bacio sulla guancia.

Uomini & Donne, registrazione Trono over del 6 gennaio: che fine ha fatto Armando?

La nuova registrazione di Uomini e Donne del 6 gennaio 2023 ha fornito dettagli anche sul Trono over, nonostante sia stato dato maggiore spazio al classico, in vista delle imminenti scelte.

In particolare, ha destato dubbi l'assenza di Armando. Nella precedente registrazione - e non solo - era stato messo alle strette anche da Maria De Filippi. Tuttavia, il fatto che Incarnato non fosse presente in studio potrebbe essere legato ad altre ragioni, non ancora note.

U&D, registrazione 6 gennaio: Gloria confusa da Riccardo

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne Gloria e Riccardo hanno raccontato di aver passato il Capodanno insieme.

Gloria ha descritto Riccardo come affettuoso e geloso fuori dallo studio, cosa che la confonde parecchio. La dama è stata frenata ancora una volta da Guarnieri che, pur ammettendo di provare dei sentimenti, ha confessato di non essere innamorato di lei.