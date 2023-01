Sono da poco terminate riprese settimanali di Uomini & Donne del 20 gennaio.

Il blogger Pugnaloni ha quindi aggiornato i fan su quello che è accaduto in studio nel pomeriggio, a partire dagli sviluppi che ci sono stati nelle conoscenze dei giovani e dei senior del cast.

Fra i fatti accaduti emerge la sberla che Carla ha dato a Biagio.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nel giorno in cui è stata pubblicata l'intervista in cui Riccardo ha punzecchiato Ida sulla storia d'amore con Alessandro, è stata registrata una nuova puntata di U&D. Venerdì 20 gennaio, infatti, il cast del dating-show si è ritrovato agli Elios per partecipare ad un appuntamento che sarà trasmesso in tv tra qualche settimana (le riprese sono più avanti rispetto alla loro messa in onda su Canale 5).

Il blogger Pugnaloni sta usando Instagram per far sapere ai curiosi cosa è successo in entrambe le versioni del format: quella giovane dedicata ai tronisti Federico e Lavinia, e quella Over incentrata sulle conoscenze di dame e cavalieri.

Come ogni settimana, anche oggi ci sono stati accesi confronti tra i protagonisti della trasmissione, discussioni alle quali hanno preso parte anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Non ha partecipato alle riprese odierne Antonella: la dama aveva iniziato una conoscenza con Luca, ma nel pomeriggio non si è vista agli Elios.

La 'censura' dello scontro a U&D

Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi di U&D, riguardano soprattutto i veterani del parterre.

Sono quasi due mesi che Riccardo sta frequentando Gloria ma, quando è stato messo alle strette con l'ipotesi di lasciare il programma in coppia, il pugliese ha sempre detto "no". Guarnieri ammette di provare qualcosa per la dama Nicoletti, ma è troppo presto per parlare d'amore o di un sentimento così forte da spingerlo a rinunciare al suo ruolo di cavaliere del Trono Over.

Nell'intervista che ha rilasciato al magazine della trasmissione, però, il pugliese ha confessato di aver dimenticato Ida e di essere realmente interessato a Gloria.

Dopo queste importanti dichiarazioni, ora i fan si aspettano che il protagonista del cast annunci il suo fidanzamento con l'unica donna che gli ha fatto battere il cuore dopo la storica ex Platano.

Al centro dell'attenzione anche Biagio, che ha ricevuto uno schiaffo dalla dama Carla: dopo essere usciti per sette volte insieme, il napoletano ha deciso di chiudere e lei non l'ha presa bene. Secondo Pugnaloni, questa scena potrebbe non andare in onda visto che solitamente questo tipo di scontri vengono cancellati dalla redazione in fase di montaggio.

I racconti dei volti di U&D

La registrazione del 20 gennaio ha seguito la messa in onda di una puntata che era molto attesa dal pubblico di U&D. In tanti aspettavano di assistere alla sfuriata di Maria contro Armando, ma la scena in questione è stata cancellata in fase di montaggio è nessuno l'ha mai vista sul piccolo schermo.

Uno spoiler che è trapelato ancora prima della fine delle riprese odierne, è quello sull'identità di una nuova tronista.

Prima di scoprire se Federico o Lavinia hanno scelto (o qualcuno si è ritirato senza prendere la decisione finale), i fan hanno saputo che a cercare l'amore sulla poltrona rossa sarà Nicole, una manager romana di 29 anni. La ragazza è alla prima esperienza in tv, è legatissima alla famiglia ed è diversissima dall'attuale protagonista del Trono Classico: è bionda, ha gli occhi azzurri ed è una sportiva molto determinata.

Intanto Pugnaloni racconta che Nicotera non ha scelto ma si è commosso vedendo piangere Alice, mentre Lavinia e i suoi spasimanti non sono neppure entrati in studio.