Processi, sparatoria in pieno giorno, sensi di colpa, ritorni inaspettati, le puntate dal 6 al 10 febbraio di Un posto al sole saranno piene di colpi di scena. Per Viola e Niko giungerà il momento di voltare pagina. L'avvocato che si avvicinerà a Manuela avrà un'iniziale senso di colpa. La maestra Bruni, invece, conoscerà un nuovo agente di scorta. Tutto questo accadrà mentre una sparatoria farà piombare nel terrore gli inquilini di Palazzo Palladini. Che sia il ritorno di una nuova guerra tra clan?

Un posto al sole trame 6-10 febbraio: Silvia in crisi per il Vulcano

Questa nuova settimana di Un posto al sole partirà con l'inizio del processo a Lello Valsano, artefice dell'attentato che è costata la vita a Susanna. Per Niko e Viola non sarà assolutamente un periodo tranquillo, ma ognuno di loro lo vivrà a modo suo. Per l'avvocato Poggi, in particolare, la giornata avrà un epilogo completamente inaspettato. Mariella, frattanto, insisterà affinché Cerruti vada all'incontro con Bufalotto.

Spazio anche ai problemi che hanno colpito il locale di Silvia. Quest'ultima non saprà più come venirne a capo, visto che le recensioni negative non cesseranno ad arrivare. Che sia la fine del locale partenopeo?

Un posto al sole, puntate al 10/2: momento di vicinanza tra Manuela e Niko

Niko e Manuela avranno un momento di vicinanza. Mentre l'avvocato Poggi sprofonderà nei sensi di colpa, la gemella di Micaela soffrirà per essere stata scaricata in modo brusco dall'uomo. Successivamente Niko capirà che deve necessariamente andare avanti con la sua vita e voltare pagina.

Anche Bianca dovrà vedersela con i rimorsi della coscienza. La bambina, infatti, si sentirà responsabile degli attriti tra i suoi genitori e cercherà di farli fare pace attraverso un tenero escamotage. Cosa si inventerà la figlia di Angela e Franco?

Marina farà ritorno a Napoli dopo essere stata a Londra. Una volta messo piede nel capoluogo campano, Giordano avrà intenzione di concentrarsi sui preparativi dell'imminente matrimonio con Roberto Ferri.

Tuttavia, qualcosa rischierà di sconvolgere l'equilibrio della coppia.

Giulia, Clara e Angela coinvolte in una sparatoria nelle prossime puntate di Un posto al sole

Spazio anche a Ornella nelle prossime puntate di Un posto al sole. La donna, infatti, dovrà prendere una decisione molto importante che riguarda il futuro della sua professione. Intanto Marina e Roberto faranno pace e riaccoglieranno tra le loro mura domestiche Silvana, quando una persona sarà in agguato, pronta a minare la serenità dei futuri sposi.

Tra Riccardo e Rossella la situazione non sarà di certo delle migliori. La situazione peggiorerà quando un'emergenza medica porterà Crovi a scontrarsi con Ornella. Mentre Viola e Antonio faranno conoscenza con un nuovo agente di scorta, Damiano resterà coinvolto in una pericolosa sparatoria in pieno giorno e che coinvolgerà anche Giulia, Clara e Angela. Si temerà l'inizio di una nuova guerra tra i clan. Intanto la sorella di Franco si rifarà sentire e l'uomo dovrà prendere una decisione importante.